Női kosárlabda - Sopron Basket néven játszik tovább az Euroligában a női kosár csapat

A biztos hellyel rendelkező csapatok



UMMC Ekaterinburg RUS (1)

Yakin Dogu Üniversitesi TUR (2)

ESBVA-LM FRA (3)

ZVVZ USK Prague CZE (4)

Sopron Basket HUN (6)

CB Avenida ESP (7)

Castors Braine BEL (9)

Dynamo Kursk RUS (1)

Fenerbahce TUR (2)

Tango Bourges Basket FRA (3)

Famila Schio ITA (5)

Wisla Can-Pack POL (8)

Nadehzda Orenburg RUS (1)

Galatasaray TUR (2)



Zárójelben az adott ország rangsorban elfoglalt helyét mutatja, az elmúlt három év nemzetközi eredményei tekintetében.

A FIBA tájékoztatása szerint 18 klub adta be nevezését a 2017/18-as Női Euroliga küzdelmekre, amelyből 14 csapat helye, közte a Soproné biztos. Négy klub selejtezőt vív a maradék két helyért.Miután az UNIQA Zrt. hat év után nem hosszabbította meg a névadó szponzori szerződést, így az Euroligára Sopron Basket néven adta be nevezését a soproni csapat. Ezúton is köszönjük az UNIQA Zrt-nek, hogy hosszú éveken át mögöttünk álltak!Piestanske Cajky (SVK) - CCC Polkowice (POL) (Selejtező 1.)KSC Szekszárd (HUN) - BLMA (FRA) (Selejtező 2.)A párharc két mérkőzésen dől el, oda-visszavágós alapon. A győztesek az Euroligában, a vesztesek az Európa Kupában folytatják. Utóbbiba 41 csapat nevezett, a sorozatban 40 indulhat, akiket 10, 4 fős csoportba sorolnak. Mind a négy nevezett magyar együttesnek - Győr, Cegléd, Miskolc, PEAC - biztos helye van az Európa Kupában.A sorsolást július 4-én, kedden délelőtt tartják Münchenben.