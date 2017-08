Női kosárlabda - Még egy hiányzó Sopronban

Amint arról Török Zoltán, a klub ügyvezetője lapunkat tájékoztatta, a tervek szerint a brazil center, Clarissa Dos Santos ma kapcsolódik be az edzésmunkába. Mivel Czukor Dalma a múlt hét elejétől, a nagy visszatérő szerb magasbedobó, Jelena Milovanovics pedig a múlt hét második felétől állt edzésbe, már csupán az amerikai profi bajnokságban (WNBA) szereplő Turner Yvonne hiányzik a keretből, az ő visszatérésének időpontja csapatának, a világsztárokkal teletűzdelt Phoenix Mercurynak a szereplésétől függ.



A csapat a héten már elkezdi játszani a felkészülési mérkőzéseket. Szerdán 18 órától a szlovák bajnokság ezüstérmesét, a Pöstyén együttesét fogadja a soproni együttes, amely szombaton viszonozza a szlovák élcsapat látogatását.



Majdnem teljes a keret Győrben



Győrben sincs sok hiányzója Völgyi Péter vezetőedzőnek, ugyanis az első héten nyolc játékos kezdte a munkát, majd visszatért Cyesha Goree is, s az újak közül Kamila Stepanova és Krivacevic Tijana is edzésbe állt.

A kanadai Nina Fields szeptember 1-jén érkezik, s a jövő hónap első napjaiban csatlakozik a kerethez az Universiadén szereplő Simon Anikó is. A magyar csapat egyébként a 10. helyet szerezte meg Tajpejben, a helyosztón a portugálok múlták felül a mieinket 61–54-re.



A zöld-fehérek első edzőmeccsüket jövő hétfőn játsszák Zalaegerszegen.