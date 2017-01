Női kosárlabda - Féltávnál jól áll a CMB Cargo-UNI Győr

A bajnokság alapszakaszának a fele, az Euroligából hat meccs ment le a szezonból, s ezen összességében nem szerepelt rosszul a CMB Cargo-UNI Győr. Az NB I-ben három csapattal áll azonos mutatókkal az első helyeken, a nemzetközi porondon pedig tulajdonképpen azt hozta, ami elvárható a keret összetételétől, erősségétől.



„Kemény időszakot zártunk le az ünnepek előtt, az erőltetett menet ellenére azt gondolom, jól sikerült az ősz. Nekem két meccs kapcsán van hiányérzetem: Diósgyőrben nyernünk kellett volna, míg az Euroligában kis szerencsével legyőzhettük volna a Fenerbahcét. A PEAC-meccs mínusz harmincpontos különbsége sem kellemes emlék természetesen, de egy-egy botlás azért előfordulhat a legjobb csapatok esetében is" – kezdte Völgyi Péter vezetőedző, aki szerint előnyt jelenthet a második körben, hogy a hazai riválisok többsége Győrbe látogat.



„Idehaza még veretlenek vagyunk, ez mindenképpen jó. Csak a Sopronhoz és a Ceglédhez megyünk, ez mindenképpen mellettünk szól. Viszont több csapat is erősít, kihasználja még az átigazolási szezon hajráját. Mi is keresünk még új embert, lévén, hogy Szabó Petra is kidőlt, de nem lesz egyszerű a dolgunk, mert európai játékost ilyenkor lehetetlen találni, főleg elfogadható áron. Bárhogy is alakul, meg kell tudnunk oldani a feladatokat. A bajnokságban, ha kedvező helyzetből akarunk majd a rájátszásnak nekivágni, legfeljebb egy vereség fér bele" – tette hozzá a szakember, aki az eddiginél is nehezebb időszakra készül csapatával.

„A következő kilenc hétben heti két meccs vár ránk, rögtön egy kurszki túrával indítjuk az esztendőt. Patikamérlegen kell beosztani az erőnket, s miközben arra kell figyelnünk, hogy idehaza ne hibázzunk a fontos meccseken, az Euroligában bizonyítanunk kell, hogy helyünk van a sorozatban, s ha esetleg úgy alakul, elérjük az Európa-kupát érő ötödik-hatodik hely egyikét. Ehhez számításaim szerint még két mérkőzést legalább nyernünk kell. Bízom a lányokban, s abban, hogy a nehéz helyzeteket is ugyanúgy megoldják, mint tették ezt a szezon eddigi szakaszában" – mondta végezetül Völgyi Péter.



Esélytelenek nyugalma



A Dinamo Kurszk ellen nem a győri csapat számít esélyesnek. Az orosz gárda eddig mindegyik meccsét megnyerte az Euroliga A csoportjában. A kurszki csapat átlagéletkora 26 év, négy (és fél) külföldivel rendelkezik. A legismertebb a korábban Sopronban is megfordult amerikai Angel McCoughtry. Honfitársa, Nnemkadi Ogwumike mellett a spanyol Anna Cruz és a francia Helena Ciak alkotja az idegenlégiót, s bár Epifaniya Prints orosz útlevéllel rendelkezik, de New Yorkban született 28 éve. Viszont 2012 óta erősíti a Dinamo Kurszkot.