Női kosárlabda - Előbbre lépne az UNI Győr

Az újak: Nirra Fields, Krivacevic Tijana, Kamila Sztepanova és Czank Tímea az új színösszetételű mezzel. Fotó: M. M.

Mint azt Fűzy András társadalmi elnök elmondta: mindenképpen szerették volna megerősíteni a csapatot, hiszen a célok változatlanok, a bajnokságban minimum a négybe kell jutni, a Magyar Kupában is minél előbbre szeretnének végezni, s az Európa-kupában is a csoportkörből való továbbjutás az elvárás.„Nagyon fontos, hogy a tavalyi csapat magja együtt maradt, hiszen lényegesnek érezzük, hogy a szurkolóinknak ne kelljen minden évben szinte a komplett keretet megismerni – kezdte Fűzy András. – A négy játékos érkezésével viszont minőségben próbálunk előbbre lépni, s mindegyikük nagy erőssége lehet a csapatnak. Hozzáteszem, a dolgunk nem lesz könnyű, mert nagyon kiegyensúlyozott bajnokság előtt állunk ismételten, ahol minden győzelemnek örülnünk kell, de úgy gondolom, az elvégzett munkának eredménye kell hogy legyen."A klubvezető elmondta, hogy a csapatban a harmadik szezonját kezdő Cyesha Goree hamarosan megkaphatja a magyar állampolgárságot, ami azt jelenti, hogy a keretben egy légiós hely marad, amit azonban nem szeretnének mindenáron betölteni.

A győriek kerete



Laklóth Anna, Simon Zsófia, Varga Zsófia, Szabó Petra, Cyesha Goree, Török Ágnes, Horváth Krisztina, Markó Dorina, Simon Anikó, Czank Tímea, Krivacevic Tijana, Nirra Fields és Kamila Sztepanova. Kovács Vanessza kölcsönben a BEAC-ban játszik idén.

„Tavaly nagyon sok volt a sérültünk, bízunk benne, ezzel egy időre el is lőttük ezt a »puskaport«, s még egy ilyen idény nem lesz. Viszont ha bármi beüt, akkor lesz reagálásra lehetőségünk, s akár tengerentúli játékosban is gondolkodhatunk" – tette hozzá Fűzy András.Az új játékosok közül Nirra Fields elmondta, ez a második idénye Európában.„Tavaly Törökországban játszottam, de új kihívásra vágytam, s bár a magyar kosárlabdát nem ismerem annyira, az ügynököm meggyőzött arról, hogy erős ligában, jó játékosok ellen szerepelhetek, s ez hasznos a karrierem szempontjából" – fogalmazott a kanadai kosaras.Kamila Sztepanova arról beszélt, hogy öt év franciaországi légióskodás után szeretett volna váltani.„Szép és eredményes időszakot töltöttem a franciáknál, legutóbb bajnok lettem a Villeneuve-vel, de új országban szerettem volna folytatni, kicsit közelebb a családomhoz" – mondta a cseh játékos.Krivacevic Tijana egy kisebb soproni kitérőt leszámítva az elmúlt éveket légiósként töltötte, de most hazavágyott.„Örülök, hogy újra itthon játszhatok, a győriek már régóta hívnak, s ez a kitartás sokat számított a döntésem meghozatalakor. Motivált vagyok, tudom, hova érkezem, jól ismerem a lányok többségét. Nagyon boldog lennék, ha a szezon végén újabb bajnoki címnek örülhetnék a többiekkel" – mondta el Krivacevic Tijana.Czank Tímea is érmekért jött Győrbe, reméli, a szezon végén több is a nyakába kerülhet majd.„Régóta szimpatizálok a győri csapattal, így örömmel fogadtam a megkeresésüket, s azt, hogy ennek a csapatnak lehetek a tagja. A magyar játékosok közül szinte mindenki volt már csapattársam valahol, de szerencsére a légiósokkal is sikerült hamar összebarátkozni. Jó a közösség, s remélem, ez a pályán az eredményekben is meglátszik majd. Ezért dolgozunk rengeteget az edzéseken" – nyilatkozta a Diósgyőrből érkezett irányító.A csapat mezszponzora továbbra is a Spalding marad, s az idei garnitúra között szürke-zöld is lesz, de mint azt Fűzy András elmondta: nem szeretnének a mezőnybe beleszürkülni, remélik, színes és eredményes játékkal örvendeztetik majd meg a közönséget.Szeptember 7-én lesz négy éve, hogy a győri csapatot szállító autóbusz Vitnyéd előtt balesetet szenvedett, melynek következtében az akkori edző, Fűzy Ákos és Tapodi Péter klubigazgató elhunyt.A szomorú évforduló apropóján ismét megrendezi a klub a Fűzy Ákos–Tapodi Péter-emlékmérkőzést, mely csütörtökön 18 órakor lesz az egyetemi csarnokban a Sopron Basket ellen.A találkozóra a „belépő" ezúttal is egy labda, melyeket összegyűjtve a győri óvodák kapnak majd meg.A bajnoki címvédő megyei riválissal pénteken zárt kapus meccsen ismét megmérkőznek majd a győriek. Az első napon a találkozó szünetében adja át a klub a legjobb utánpótlás-játékosnak és edzőnek a Fűzy Ákos és Tapodi Péter Díjat.Hétvégén 16 csapat részvételével utánpótlás-emléktorna lesz a nagy egyetemi és a szomszédos edzőcsarnokban.