Női kosárlabda - Edzésben a soproni elit alakulat

Fotó: Tóth Zsombor

A pódiumon Török Zoltán ügyvezető, Roberto Íniguez vezetőedző, valamint a csapatkapitány, Fegyverneky Zsófia ült, de a keret jó néhány, a felkészülésbe a kezdet kezdetén bekapcsolódó játékosa – például a válogatott Dubei Debóra, Határ Bernadett és Weninger Virág, valamint Salvadores, Jovanovic és Crvendakic az aréna sajtószobájában az újságírók közé vegyülve helyezkedett el.Közvetlenül a rendezvény előtt az is felvetődött, hogy alkalmi sajtómunkásokként ők kérdezzenek, a „cséká", Fegyverneky úgy reagált az esetleges kérdésekre: „O. K., csak ne tőlem..."A hivatalos tájékoztató egy, a tavaszi Final Fourt felidéző videóval indult. Török Zoltán köszöntötte a megjelenteket, s a filmmel kapcsolatban annyit mondott: kétszer játszották le, először és utoljára – mostantól csak előrenéz a klub. Kiemelte: nem a legnagyobb költségvetésű, de az egyik legnagyobb Euroliga-tradíciókkal rendelkező egylet a soproni.Szerették volna, hogy a csapat változatlanul maradjon együtt. Ezt nem sikerült száz százalékig elérni, de bízik benne, hogy a következő szezon csapata méltó követője lesz a tavalyinak. Varga Kamilla mint az akadémia neveltje új játékos. A szakmai stábban egyetlen változás van, a rehabilitációs szakember posztján. A csapat a jövőben is a magyar tulajdonú Toti – mint támogató – mezében játszik. A klub céljairól Török Zoltán kifejtette: a célt nem lehet egzakt, számszerű módon megfogalmazni.A cél a hagyományoknak megfelelően szerepelni, s a hagyományok köteleznek. Cél még az is, hogy a játékosok mindennap többet dolgozzanak, s egy ilyen munkamorál elsajátítása a feladat. Robero Íniguez kiemelte: tavaly többször mondta, honnan indult és hová jutott a csapat. Nem szabad elfelejteni, kik vagyunk. Most a helyzet ugyanez, ugyanolyan vagy talán magasabb színvonalon kell dolgozni, mint az előző évadban. Ugyanakkor ami megtörtént, az már történelem. Tanulni a hibákból, keményen dolgozni, tovább fejlődni – ebben még javulhat a társaság.Nem gondolkodik az Euroligában vagy a magyar bajnokságban – munkában gondolkodik. Minden dolgos hétköznap a legtöbbet, a legjobbat kell nyújtani, aztán hogy ez mire lesz elég, az majd kiderül. Fegyverneky Zsófia csapatkapitány kiemelte: az előző évadban is a munkára, az edzésekre koncentrált a társaság, hogy napról napra jobb legyen a csapat, s ennek lett meg az eredménye. Úgy véli, a következő évadban több fiatal magyar játékos látványosan léphet előre, s bízik abban, hasonló érzésekkel fejezheti be a csapat a következő évadot, mint az előzőt...Újságírói kérdésre felelve a Milovanovic helyére szerződtetett svéd Amanda Zahui leigazolása kapcsán Török Zoltán annyit jegyzett meg: olyan játékost kerestek, akinek a csapat az első. Roberto Íniguez azt fejtegette, nem szeret külön egyetlen játékosról beszélni, csapatban gondolkodik. Zahui csupán egy – igaz, fontos – játékosa lesz a csapatnak, akit be kell építeni a csapatba, s reméli, majd hasznára lesz az együttesnek.