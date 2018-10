Női kosárlabda - A Sopron Basket az Euroligában idegenben, a CMB Cargo-UNI Győr az Európa-kupában hazai pályán kezd

A soproni és a győri csapat egymás ellen hangolt a nemzetközi kuparajtra. Fotó: M. D.

Roberto Íniguezzel, a Sopron Basket vezetőedzőjével az Euroliga rajtja előtt a sorozat első mérkőzésének esélyei mellett a némiképp átalakult együttesről beszélgettünk, valamint érintettük azt is, az ellenfelek hogyan készülnek majd csapata ellen.– kérdeztük Roberto Íniguezt.– Úgy vélem, az egyéni képességek tekintetében jól állunk. Csapatként persze még nem játszunk, de nem is nagyon játszhatunk azon a szinten, amelyre szeretném, ha eljutnánk, de jó úton haladunk. Úgy érzem, játékunk jelen pillanatban az együtt töltött időnek megfelelő. Ahhoz még kell némi idő, hogy az újonnan érkezettek tökéletesen illeszkedjenek a csapatba, de jól haladunk, apránként, de folyamatosan lépkedünk előre.– Őszintén szólva ez nem igazán foglalkoztat, a felkészülési mérkőzéseken, tornákon csak a saját csapatomra koncentrálok. Az biztos, hogy ezek a nemzetközi mérkőzések, tornák nagyon hasznosak voltak.– Biztos vagyok benne, hogy minden ellenfelünk a lehető legalaposabban felkészül belőlünk és extra motivációval játszva próbál majd legyőzni bennünket. Nincs is ezzel semmi gond, sőt, teljesen természetes, hogy az Euroliga-döntős ellen így lépnek pályára az ellenfelek. Különösen egy olyan csapat, mint az első fordulóbeli ellenfelünk, a sorozatban újonc francia Carolo.– Így van. Franciaországban szinte függetlenül is attól, ki az ellenfél, mindig nagyon nehéz nyernie a vendégcsapatoknak. Egyrészt nagyon erős a francia női kosárlabda, másrészt rendre telt ház előtt rendezik az Euroliga-meccseket francia földön és a szurkolók űzik-hajtják az övéiket. Ehhez járul még szerdán egy olyan ellenfél, amely az előző években az Európa-kupában sok nemzetközi tapasztalatra tett szert, s remek évadot hagyott maga mögött, illetve veszítenivaló, lelki teher nélkül játszhat ellenünk. Nagyon kemény, nehéz fizikális ütközetre, harcra számítok, de nagyon szeretnénk győzelemmel kezdeni a sorozatot.– Ismét nagyon fiatal társasággal vágunk neki az Euroligának. Három tapasztalt játékosunkat, Fegyverneky Zsófiát, Turner Yvonne-t és Candice Dupree-t leszámítva a többiek a húszas éveik elején járó, vagy még ezt be sem töltő játékosok. Büszkék vagyunk a fiataljainkra, ahogy dolgoznak. Azt várom tőlük, hogy folyamatosan fejlődjenek, s ha ők jobb játékosok lesznek, akkor a csapat is jobb lesz.A CMB Cargo-UNI Győr nem a legjobb passzban várja az Európa-kupa ma esti rajtját, hiszen a zöld-fehérek a bajnokságban előbb hazai pályán kaptak ki a ZTE-től, majd hétvégén a Sopron Basket otthonában veszítettek nagyon simán, gyakorlatilag egy perc esélyük sem volt a győzelemre a megyei rivális ellen.Sokat nem lehet azonban keseregni ezen, mert máris itt az új feladat, az Európa-kupa, ahol a továbbjutást célozza meg a gárda. Nem lesz azonban könnyű ez a feladat, hiszen bombaerős csoportba került Sandro Orlando csapata, a portugál bajnok Uniao – a mai ellenfél – mellett a spanyol második Girona és a szintén spanyol, a hazája bajnokságában legutóbb negyedik Gernika van még a négyes csoportban.„Tulajdonképpen mindegyik kalapból az egyik legerősebb ellenfél jutott nekünk, így amennyire örültünk a sorsolás előtt, hogy a második kalapban vagyunk, utána annyira már nem lelkesedtünk. Ettől függetlenül a célunk nem lehet más, mint a továbbjutás kiharcolása" – mondta Fűzy András, a győriek társadalmi elnöke, aki azt is kiemelte, minél jobb mutatóval szeretnék zárni a hat mérkőzést, mert a folytatást ez határozza meg. Éppen becsúszva a továbbjutók közé ugyanis garantáltan bivalyerős csapat kerül az útba az egyenes kieséses szakasz első fordulójában.Tisztában van ezzel Sandro Orlando is, aki szerint kulcsfontosságú a jó rajt két szempontból is.„Egyrészt nagyon kell a sikerélmény a társaságnak, másrészt pedig ebben a csoportban a hazai győzelmek nagyon fontosak. Akárcsak egy itthoni meccs elvesztése nagyon nehéz helyzetbe hozza a csapatot, mert egymás pályáján senkinek nem lesz könnyű nyerni. Nagyon egyforma képességű mind a négy csapat játékereje, közülük a Gironát emelném ki, mely nagyon érdekes stílusban kosárlabdázik, számunkra egy kicsit szokatlan, de erre is igyekszünk felkészülni, ahogyan tettük azt a portugálok ellen is. Kemény időszak következik, hetente két meccset játszunk, remélem, hamar kijövünk a gödörből, amiben most vannak a lányok" – fogalmazott az olasz szakember.A győriek csapatkapitánya, Raksányi Krisztina bizakodó az EK-rajt előtt.

Nagyon vártuk már, hogy kezdődjön ez a sorozat, szeretnénk jól szerepelni, mert ez fontos mindenkinek. Fizikálisan megterhelő lesz ez a majdnem két hónap, de készen állunk. Szerdán mindenképpen győztesen szeretnénk elhagyni a pályát, nagyon kellene nekünk ez a győzelem"

– fogalmazott a válogatott kosaras.