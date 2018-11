Női kosár labda Európa-kupa - Új edzővel a Győr

Érdekes a helyzet, ugyanis hétfőn edzőt váltott a klub, az új trénernek, a szerb Milos Pavlovicnak sok ideje nem maradt, hogy felrázza a társaságot.



„Valóban nem vagyunk jó pozícióban, de ezt a rövid időt arra próbáltuk felhasználni, hogy kicsit rendbe tegyük a fejeket. Úgy tűnik, jó irányba mozdultunk el, de azt is hozzáteszem, számomra most a szombati bajnoki élvez prioritást. Ami persze nem azt jelenti, hogy a szerdai meccset feladnánk. Már csak azért sem, mert kellene a sikerélmény is a lányoknak" – fogalmazott Milos Pavlovic.



A mai Európa-kupa-mérkőzésre már nem tartott a csapattal Laklóth Anna. A nyolcadik szezonját Győrben kezdő játékos maga kérte, hogy a szezon hátralévő részében a klub tekintsen el a játékától.



„Sajnos olyan lelkiállapotba kerültem, mely megakadályoz abban, hogy segítsem a csapatot. Gyakorlatilag minden kosárlabdával kapcsolatos pozitív érzésem elveszett. Ez a helyzet pedig senkinek sem jó. Ezért a Cegléd-meccs után kértem a szerződésem szüneteltetését. Ebben pedig partner volt az egyesület. Egyelőre még magam sem tudom, hogyan tovább, hogy lesz-e kedvem egyáltalán még kosárlabdázni, de az biztos, máshol kell felépítenem magam. Nagyon sajnálom, hogy így alakult, nem így szerettem volna lezárni győri pályafutásomat. Szívem egy része továbbra is itt marad, nagyon szurkolok a lányoknak, hogy elérjék a céljaikat, s ha levághatják a szezon végén a hálót, én ott leszek" – mondta a győri csapattal 2012-ben magyar bajnokságot nyert játékos.



A klub annyit mondott erről, hogy mindenben támogatják a játékost, akárhogyan is dönt, mellette állnak, segítik a jövőjét.