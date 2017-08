Női kézlabda - Audi ETO: Stine Bredal Ofteda nagy álma valóság lett

Stine Bredal Oftedal Bajnokok Ligáját nyerni jött Győrbe, reméli, már jövő májusban eléri célját. Fotó: gyorietokc.hu

Régóta dédelgetett álma valósult meg a norvég Stine Oftedalnak azzal, hogy 2017 nyarától győri színekben kézilabdázhat. A várost hamar a szívébe zárta, s úgy gondolja, minden feltétel adott a jó teljesítményhez, csak rajta múlik, mit hoz ki magából a pályán.Oftedal kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok, a riói olimpián pedig bronzérmes lett a nemzeti csapattal. A klubváltásban – a francia Issy Paris mezét cserélte le zöld-fehérre – leginkább az motiválta, hogy Bajnokok Ligáját nyerjen.

„A kézilabdával hétéves koromban ismerkedtem meg, előtte rövid ideig fociztam és atletizáltam – mesélte a pályafutás kezdetéről Stine Oftedal. – Vicces és folyton visszatérő sztori, hogy gerelyhajításban, az akkori korcsoportomban rekordot döntöttem. Aztán mégis a kézilabda mellett döntöttem, ami számomra evidens volt, hiszen édesanyám kézilabdázott, így amikor kicsi voltam, folyton vele voltam a csarnokban. Rengeteg időt töltöttem abban a közegben és nagyon megtetszett. Minden más sportágat a jó közösség, a barátaim miatt próbáltam ki, de mindig is tudtam, hogy a kézilabda az, amit igazán szeretek."

Mint fentebb írtuk, eddig sikeres volt – legalábbis válogatottszinten – a 26 éves irányító pályafutása, így nem volt meglepetés, hogy a világ legjobb klubjainak egyike szerződtette. Hogy mit érzett, mikor megtudta, hogy az Audi-ETO szeretné leigazolni? Erről így nyilatkozott: „A győri az a klub, amely rendre ott szerepel a legjobbak között. Ez a stabilitás, kiegyensúlyozott teljesítmény nagyon vonzóvá teszi. Mindig is nagy álmom volt, hogy Győrben játszhassak, amely most valóra vált. Fontos volt, hogy több játékost is ismerek, Nora Mörkkel nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a válogatottszereplések alatt a pályán, hiszen a posztunkból fakadóan egymás mellett játszunk. Az, hogy napi szinten együtt edzünk és készülünk, fantasztikus érzés. Nem beszélve olyan nevekről, mint Amorim, Groot és Görbicz, akiket most szintén a csapattársaim között tudhatok."A célok között természetesen az első helyen áll a BL-serleg elhódítása.„Természetesen az az álmom, hogy megnyerjem a Bajnokok Ligáját. Három évem lesz erre Győrben, elmondhatatlan érzés lenne, ha elsőre sikerülne" – folytatta az irányító, aki pillanatok alatt megszerette Győrt.„Nagyon jól érzem itt magam, úgy érzem, könnyen befogadtak a csapattársaim. A városban már körülnéztem, amit eddig láttam, nagyon tetszik, rengeteg jó hely van. Ami a kézilabdát illeti, nagyon magas a mérce, érezni, hogy ez egy másik szint. Nagyon élvezem az edzéseket, elégedettséggel tölt el, ha egy nehéz napon is tudok teljesíteni, sokszor még magamat is meglepem, hogy ez bizony nagyon jó volt" – mesélte a játékos, aki a szurkolókról is sok jót hallott.„Úgy gondolom, a győri szurkolótábor a női kézilabdázásban egyeduralkodó. Bárhol játsszon is a csapat, ők ott vannak és biztatják a lányokat. Folyamatosan érezni a támogatásukat, igaz, még nem olyan régóta élem mindezt át, de a többiek mesélték, hogy ők akkor is ott vannak, ha épp nem megy a játék és ez hatalmas támogatást jelent. Már alig várom, hogy igazi tétmérkő-zésen léphessek pályára előttük, és én is a saját bőrömön tapasztalhassam, amit eddig hallottam róluk" – mondta végezetül a norvég kézilabdázó.