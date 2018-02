Női kézilanda BL - Audi ETO-CSM Bucuresti - Meccsnap: hétfő 19 óra

Nem kezdte jól a Bajnokok Ligája második körét az Audi-ETO, január végén ugyanis simán, hat góllal kikapott a CSM Bucuresti otthonában (28–22). Nagy baj egyelőre nincs, hiszen amennyiben ma este sikerül visszavágniuk a zöld-fehéreknek, akkor a csoport élére ugranak, ami a folytatás szempontjából azért nem lenne mindegy.Annyi változás történt a bukaresti összecsapáshoz képest, hogy Nora Mörköt keresztszalag-szakadás miatt elvesztette a címvédő, ráadásul időközben az is eldőlt, hogy Ambros Martín a szezon végén távozik a győri kispadról, nem hosszabbítja meg lejáró szerződését. Egyes hírek szerint egyébként éppen Bukarest felé tart a spanyol tréner, így amennyiben ez igaz, pikáns csata lesz a mai.Ugyanakkor azért vannak annyira profik a győriek, hogy ezt a tényezőt kizárják, s kizárólag a meccsre koncentráljanak. Ambros Martín is elsősorban ezzel foglalkozik

„Bukarestben többen is hiányoztak, többek között Oftedal és Althaus. Előbbi már korábban visszatért, német beállósunk pedig könnyen elképzelhető, hogy hétfőn lép ismét pályára. Mindenesetre jól van, de kockáztatni nem szeretnénk. Ami fontos volt, hogy több mint egy hetünk volt készülni, nem volt hét közben meccsünk, így egy kis pihenésre is jutott idő."

Kiss Éva, a győriek kapusa is bizakodva várja a CSM elleni összecsapást: „Azt gondolom, a kinti meccs eredménye nem volt reális, most itt a lehetőség, hogy visszavágjunk, s az élre ugorjunk. Nem figyeljük a másik csoportban a helyezések alakulását, magunkkal törődünk, s szeretnénk elsők lenni a végén, hogy a lehető legkedvezőbb ellenfelet kapjuk a negyeddöntőben" – mondta a kapus, aki a közelmúltban írt alá újabb egy évet az ETO-hoz.Mint azt Kiss Éva hozzátette: nem volt könnyű meghoznia ezt a döntést, de áll a kihívás elé – jövőre Grismbö mellett a francia Leynaud-val is meg kell küzdenie a helyért –, mely inkább motiválja, s reméli, ezzel a válogatottba is vissza tud kerülni.