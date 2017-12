Női kézilabda vb - mutatjuk milyen eredmények születtek eddig a csoportokban

A cseh válogatott hat góllal legyőzte az argentin együttest a németországi női kézilabda-világbajnokság magyar érdekeltségű csoportjának első fordulójában, szombaton.



Az A csoportban a Győri Audi ETO KC vezetőedzője, Ambros Martín vezette román gárda magabiztos sikert aratott a paraguayi csapat ellen, míg a C jelű hatosban az orosz válogatott kiütéses sikerrel kezdte meg szereplését.



Szerbia válogatottja 43-23-ra legyőzte Kína csapatát a németországi női kézilabda-világbajnokság csoportkörének első fordulójában, szombaton.

Az ázsiai csapat 6-0-s szerb vezetés után tudott először eredményes lenni, és a szünetben már tízgólos hátrányban volt (21-11).



Ezt a különbséget a második félidő elején egy ideig tartani tudta, de a szerbek előbb egy 4-0-s, majd egy 6-2-es sorozattal még fölényesebbé tették sikerüket.



A mezőny legeredményesebb játékosa Li Hsziao-mei volt kilenc góllal.



A szerb góloknak több mint a felét a magyar NB I-ben szereplő légiósok szerezték, ugyanis a siófoki Sanja Damnjanovic és a - már magyar állampolgársággal is rendelkező - érdi Katarina Krpez Slezak egyaránt nyolcszor, a váci Sanja Radosavljevic ötször, a kisvárdai Tamara Radojevic háromszor, az Alba Fehérvárt erősítő Jelena Lavko pedig egyszer talált be.





Eredmények, csoportkör, 1. forduló (a vb honlapja szerint):



D csoport, Lipcse:

Szerbia-Kína 43-23 (21-11)

később:

Hollandia-Koreai Köztársaság 18.00



pénteken játszották:

Németország-Kamerun 28-15 (12-7)



A csoport, Trier:

korábban:

Románia-Paraguay 29-17 (16-7)

később:

Franciaország-Szlovénia 18.00

Spanyolország-Angola 20.30



B csoport, Bietigheim-Bissingen:

korábban:

Csehország-Argentína 28-22 (15-9)

később:

Svédország-Lengyelország 18.00

Norvégia-MAGYARORSZÁG 20.30



C csoport, Oldenburg:

korábban:

Oroszország-Tunézia 36-16 (14-9)

később:

Brazília-Japán 17.45

Dánia-Montenegró