Női kézilabda vb-selejtező - Görbicz Anitával nem bírtak a szlovákok - fotók

A két csapat 19. alkalommal találkozott egymással, és két döntetlen, valamint egy szlovák győzelem mellett ez volt a 16. magyar siker.A magyar gólszerzők: Görbicz 9, Schatzl 6, Zácsik 4, Bódi 3, Mayer, Kovacsics 2-2, Tóth G., Hársfalvi 1-1 A magyar együttesben sérülés miatt Tomori Zsuzsanna, Szucsánszki Zita, Hornyák Dóra, Erdősi Ildikó és Kovács Anna sem léphetett pályára.Bíró Blanka védéseinek köszönhetően a szlovákok több mint hat percig nem tudtak betalálni a meccs elején, később pedig Martina Skolkova góljaival tartották magukat. A magyarok jól teljesítettek, és Görbicz Anita vezérletével őrizték előnyüket (8-5). Amikor némileg egysíkúvá és kapkodóvá vált a hazaiak játéka, Kim Rasmussen szövetségi kapitány időt kért. Ennek hatására támadásban és védekezésben is hatékonyabbá vált a csapat, és a hajrában sorozatban négyszer volt eredményes (14-8).A vendégek tíz percen keresztül nem dobtak gólt, ezt kihasználva az egyre magabiztosabban kézilabdázó magyar válogatott a második felvonás elején tíz találattal elhúzott (18-8). A továbbra is kiválóan védő Bíró Blanka helyére beállt Janurik Kinga is remekelt a kapuban, ez pedig ellensúlyozta a támadásban elkövetett pontatlanságokat.A szlovákok több könnyű gólt is szereztek, míg a magyarok hat percen keresztül nem találtak be, a legvégén azonban Görbicz vezérletével újra eredményesek voltak és kilenc találattal győztek (28-19). A vendégek legeredményesebb játékosa hat góllal Martina Skolkova volt. A visszavágót szerda 18 órától a pozsonyi Ondrej Nepela Arenában rendezik.A párharc győztese kijut a decemberi németországi világbajnokságra. A házigazda németeken kívül már Norvégia, Dánia, Hollandia, Franciaország, Angola, Tunézia, Kamerun, Japán, Kína, valamint a Koreai Köztársaság együttese biztosította részvételét a vb-n.