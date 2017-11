Női kézilabda NB II: Szekszárdot is bevette az MKC

Bognár Róbert csapata ezúttal a Szekszárd otthonából hozta el a két pontot. A találkozó csak 4-4-ig volt szoros, ám ezután az MKC egy 8-0-s rohanással eldöntötte a mérkőzést. A védelem az egész találkozón remekül működött, az Óvár ilyen kevés gólt (14) még nem kapott a bajnokságban. A csapat legeredményesebb játékosa Bízik Réka volt, aki 10 gólt szerzett. Az EU-FIRE Mosonmagyaróvár továbbra is hibátlan mérleggel vezeti a bajnokságot.



Bognár Róbert, az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője: „A mérkőzés eleje egy kicsit nehezen indult, de így is vezettünk. Sok dolgot megvalósítottunk, abból, amit elterveztünk. Jól működött a védelem és sok labdát is tudtunk szerezni, a tizennégy kapott gól magáért beszél. Amiben javulnunk kell a szerdai Magyar Kupa mérkőzésig az a ziccerek kihasználása és a lövések pontossága."



SZEKSZÁRDI FGKC - EU-FIRE MOSONMAGYARÓVÁR 14-28 (8-13)

Szekszárd, 300 néző

Jv.: Szakállas, Varasdi



Szekszárd: Szalai, Schell (kapusok) - Grénus 2, Tauker Erika, Bíró, Nagy Sz. 4 (1), Kavecziki 3 (1), Kónya 1, Tauker Eszter, Fehér T., Papp V., Tóth B., Tutti 1, Gyenis 3. Vezetőedző: Mészáros Melinda



MKC: DÁNYI - BÍZIK R. 10 (4), TILINGER, Bízik B. 2, Gyimesi, Kopecz 3, Tóth M. 2. Csere: Scholtz (kapus), Töpfner 2, Hajtai 1, Csala 1, Farkas 1, Hegedüs 1 (1), Lozsi 1, Giricz, Bardi. Vezetőedző: Bognár Róbert



Hétméteresek: 3/2, ill. 5/4

Kiállítások: 10, ill. 12 perc