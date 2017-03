Női kézilabda NB II - VKCSK győzelem 41 góllal

Sárvár–Széchenyi ESE 28–24 (12–9)

Sárvár, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Antal, Antalné.



SZESE: Menyhárt – Nagy T. 1, Fábián 1, Urbán 3, Németh Zs. 1, Horváth R. 6, Simon 3. Cs.: Sári (kapus), Vígh, Nagy D. 8, Kertész, Molnár, Kószás, Szabó M., Király 1. Edző: dr. Simon József.



Dr. Simon József: – Az akarással most nem volt annyi probléma, de a kihagyott helyzetek száma több mérkőzés megnyerésére is elég lett volna.



Szombathelyi KKA II–Vady-Mosonszolnok 35–24 (20–10)

Szombathely, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Bazsó, Gilitsch.



Mosonszolnok: Kovács – Steiner 3, Lőrincz 2, Csiszár 2, Liszkai, Drobnitsch 12, Veisz 4. Cs.: Tóth A., Vadász, Király 1. Edző: Remete Róbert.



Remete Róbert: – A vereségből, a hibákból is tanulni kell, előre nézünk és dolgozunk tovább.



Veszprémi Egyetem–VKCSK 25–41 (14–22)

Veszprém, NB II-es női mérkőzés, 300 néző. V.: Kurkó, Nerhaft.



VKCSK: PETRÓCZI – KOKAS 6, DR. CSUPOR 8, TAKÁCS I. 5, KÁRPÁTI 9, PUSZTAI 8, Vida N. 2. Cs.: Balogh Sz. (kapus), Dakos 1, Németh R. 1, Németh B. 1, Ocskó, Balogh K. Edző: Csomor Tibor.



Csomor Tibor: – Emberileg és csapatként is odatettük magunkat. Ez mutatja a VKCSK erejét...



Tapolca–Audi-ETO III 25–32 (14–19)

Tapolca, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Rozina, Szászfai.



Audi-ETO III: Dávida – TÓTH M. 8, Demeter 2, Giczi 2, Kovács V. 3, NÉMETH P. 11, Németh N. 2. Cs.: Fazakas, Kiss L. (kapusok), Tóth A. 2, Gősi, Polócz, Molnár Zs., Szücsi 2, Pethes. Edző: Bordásné Horváth Marianna.



Bordásné Horváth Marianna: – Végig taktikusan játszottunk, jól küzdöttünk, s megőriztük a mérkőzés elején megszerzett előnyünket.