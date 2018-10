Női kézilabda NB II - Vendéggyőzelmek a megyei rangadókon

Vady-Mosonszolnok–VKCSK 26–32 (12–13)

Mosonszolnok, NB II-es női mérkőzés, 250 néző. V.: Gál, Ludvig.



Mosonszolnok: Kovács B. – Vadász 2, Lőrincz 7, Tóth A. Liszkai 1, Molnar D., Veisz 9. Cs.: Bankó (kapus), Steiner 2, Csiszár 5, Király. Edző: Remete Róbert.



VKCSK: NAGY Á. – VAS 5, Németh V. 8, CSALA 10, KÁRPÁTI 5, Szabó D. 4, Kellermann. Cs.: Szautner (kapus), Balogh-Farkas, Fejes, Pár, Góman, Radics. Edző: Csomor Tibor.



Remete Róbert: – Amúgy is sok hibával játszottunk, ráadásul a kritikus pillanatokban rendre rontottunk, így nehéz meccset nyerni.



Csomor Tibor: – Rangadóhoz illő szoros mérkőzésen sikerült begyűjteni a fontos két pontot.



Audi-ETO U22–Körmend 27–18 (15–10)

Győr, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Horváth G., Horváth K.

Audi-ETO U22: Dávida – Horváth I., CSEKŐ 6, TÓTH K. 8, Barcza 3, Tóth M., DEMETER 2. Cs.: Kiss L., CHRISTE (kapusok), MOLNÁR ZS. 1, Polócz 2, Németh N. 1, Szabó K. 2, Bíró D. 2, Giczi, Franka. Edző: Bordásné Horváth Marianna.

Bordásné Horváth Marianna: – A hozzáállással voltak problémáink, de az edző dolga, hogy megtalálja a nyerő csapatát.



Széchenyi ESE–MKC U22 24–35 (10–16)

Győr, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Gyalog, Tuifel.



SZESE: Menyhárt – Vasvári-Tóth, FÁBIÁN 7, Vígh 4, Németh Zs. 2, Benkovics 1, Simon 3. Cs.: Wunder (kapus), Karácsony 4, Farkas, Kószás, Szabó M., Nagy T. 1, Jankovics 1, Pataky 1, Kelemen. Edző: dr. Simon József, Urbán Nikolett.



MKC U22: HORVÁTH V. – Fehér 3, Lázár 1, Anujin, Szalai 6, MÁRCZY 10, Szabó Cs. 2. Cs.: Oláh (kapus), RUZSOM 4, FENESI 6, Mészáros E. 1, Paróczai, Szabó D., Horváth L., Nagy K. 1, Pusztai B. 1. Edző: Balogh Sándor.



Dr. Simon József: – Hiába a küzdelem, az akarás, most ez kevés volt a meglepetéshez. Az újból megjelenő gyermeteg hibák többszörösen sújtották a csapatot.



Balogh Sándor: – Az elején alacsony hőfokon kezdtük a mérkőzést, így lassú és körülményes volt a labdafelhozatalunk, valamint védekezésben is kerestük önmagunkat. A győzelmünk így sem forgott veszélyben. Külön öröm számomra, hogy ezen a mérkőzésen két serdülőjátékos, Ruzsom Brigitta és Pusztai Bianka is bemutatkozhatott az NB II-ben.