Női kézilabda NB II - Negyven gól fölött a Vady Mososzolnok

Széchenyi ESE–Sárvár 21–28 (9–12)

Győr, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Gáspár, Vörös.



SZESE: MENYHÁRT – Nagy T. 5, Fábián 2, Németh Zs., Vígh 3, Horváth R. 2, Simon 1. Cs.: Borda (kapus), Németh R. 1, Vasvári-Tóth 4, Karácsony D. 2, Molnár V., Szabó M., Kószás, Orbán 1, Farkas. Edző: dr. Simon József.



Dr. Simon József: – A második félidőben elfelejtett a csapat kézilabdázni, húsz perc alatt négy gólt lőni még ezen a szinten is elgondolkoztató. Lövők nélkül ezt a játékot nem lehet hatékonyan játszani.



Vady-Mosonszolnok–Szombathely U21 44–28 (24–12)

Mosonszolnok, NB II-es női mérkőzés, 200 néző. V.: Ónodi, Őri.



Mosonszolnok: Kovács B. – Steiner 5, Lőrincz 7, Csiszár 1, Tóth A. 2, Drobnitsch 6, Veisz 12. Cs.: Bankó (kapus), Pusztai 1, Vadász 1, Nagy C. 1, Király 3, Papp 3, Horváth R. 1, Molnár D. 1, Gutecz. Edző: Remete Róbert.



Remete Róbert: – Az idei utolsó hazai mérkőzés alkalmából szeretném megköszönni szurkolóink egész éves támogatását. Remélem, hogy most is és az egész szezonban sikerült őket kiszolgálnunk.



Nemesvámos–Audi-ETO U21 29–22 (13–8)

Veszprém, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: György, Horváth A.



Audi-ETO U21: Rubint – Tóth A. 2, Horváth I., Demeter 1, Tóth M. 1, Szabó D. 1, Bíró 4. Cs.: Dávida, Mestyán (kapusok), NÉMETH P. 8, BARCZA 5, Molnár Zs., Franka, Pethes, Giczi. Edző: Bordásné Horváth Marianna.



Bordásné Horváth Marianna: – Ez a mérkőzés komolyabb játékvezető-küldést érdemelt volna. A különbséget túlzónak tartom, persze tisztában vagyunk a hibáinkkal.