Női kézilabda NB II - Körmenden győzött a bajnok Vady-Mosonszolnok

Körmend–Vady-Mosonszolnok 20–22 (10–11)

Körmend, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Antal, Antalné.



Mosonszolnok: Kovács B. – Molnár D. 4, Turi, Steiner 3, Liszkai 3, Drobnitsch 4, Veisz 6. Cs.: Tóth A. 2, Nagy C., Csiszár, Király, Zsiray. Edző: Remete Róbert.



Remete Róbert: – Az akarat és a harciasság megvolt, remélem, a játékunk is fokozatosan javul.



Széchenyi ESE–Celldömölk 35–27 (14–11)

Győr, egyetemi csarnok, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Bodó, Gál.



SZESE: MENYHÁRT – Nagy T., FÁBIÁN 7, VÍGH 5, NÉMETH Zs. 6, Kelemen, Simon 5. Cs.: Sári (kapus), Vasvári-Tóth, Jankovics, Farkas N. 2, Molnár V., Gőcze 5, Szabó M. 2, Benkovics 3, Kis-Tóth K. Edzők: dr. Simon József, Urbán Nikolett.



Dr. Simon József: – A kapkodás eredménye a hibázás. Ha koncentráltabban játszunk, akkor azok a helyzetek is eredményes befejezéssel végződhetnek, amelyek most kimaradtak.



Sárvár–VKCSK 30–27 (18–11)

Sárvár, NB II-es női mérkőzés, 150 néző. V.: Bazsó, Németh D.



VKCSK: NAGY Á. – Hoffer 3, CSALA 14, NÉMETH V. 7, Kárpáti 1, Kellermann 1, Pár 1. Cs.: Szautner (kapus), Vas N., Fejes, Góman, Radics, Jandó. Edző: Csomor Tibor.



Csomor Tibor: – Az első félidőt átaludtuk, a másodikban nagyot hajráztunk, de ez is kevés volt. A többieknek is fel kell nőniük a négy játékos mellé, akik ismét küzdöttek. Sajnáljuk, hogy a Sárvár megszerezte ellenünk történelme első sikerét.



Komárom–Audi-ETO U22 26–35 (13–21)

Komárom, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Jézsó, Tor.



Audi-ETO U22: DÁVIDA – TÓTH M. 5, Molnár Zs. 2, TÓTH A. 4, Demeter 2, Bíró 2, Horváth I. 3. Cs.: CHRISTE, Kiss L. (kapusok), SZABÓ K. 6, CSEKŐ 8, Tóth K. 2, Barcza, Giczi 1, Franka, Kovács V. Edző: Bordásné Horváth Marianna.



Bordásné Horváth Marianna: – Végig nagy iramot diktálva, sok variációt gyakorolva tudtunk magabiztosan nyerni.



Egerszegi KK–Mosonmagyaróvár U23 23–26 (12–14)

Zalaegerszeg, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Gál, Ludvig.



Mosonmagyaróvár U23: Oláh – Fehér Á. 2, MÁRCZY 6, SZALAI ZS. 7, Varga V. 1, Lázár J., DOMOKOS 7. Cs.: Mészáros, Nagy K., Horváth L. 1, Ganzorig 2, Fenesi. Edző: Balogh Sándor.



Balogh Sándor: – Hektikus mérkőzés volt, mert többször elléptünk ellenfelünktől, de utána mindig jött egy rosszabb periódus, amikor visszajött az ellenfél. A győzelem így sem forgott veszélyben.