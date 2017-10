Női kézilabda NB II - Idegenben győzött a Vady Mosonszolnok

Széchenyi ESE–Nemesvámos 28–41 (15–20)

Győr, NB II-es női mérkőzés. V.: Barna, Kovács.



SZESE: Menyhárt – Nagy T. 6, Fábián 3, Karácsony 2, Vígh 6, Molnár 1, Simon. Cs.: Borda (kapus), Németh R., Németh Zs. 5, Horváth R. 3, Szabó M. 1, Pataky 1, Farkas, Vasvári-Tóth. Edző: dr. Simon József.



Dr. Simon József: – Emelt fővel is lehet veszíteni, most ez nekünk nem sikerült. A bajnokjelölt ellen kicsivel több kellett volna a szorosabb eredmény kiharcolásához.



Bük–Vady-Mosonszolnok 21–23 (9–13)

Bük, NB II-es női mérkőzés. V.: Bazsó, Németh D.



Mosonszolnok: Kovács B. – Vadász 4, Lőrincz 5, Csiszár 1, Tóth A. 1, Drobnitsch 4, Veisz 5. Cs.: Kovács F. (kapus), Pusztai 2, Nagy C., Papp, Király 1. Edző: Remete Róbert.



Remete Róbert: – Ezúttal nem ment a játék, nem tudtunk felpörögni, de küzdeni tudásból jelesre vizsgáztunk.



Veszprém–Audi-ETO U21 25–23 (12–11)

Veszprém, NB II-es női mérkőzés. V.: Rozina, Szászfai.



Audi-ETO: Dávida – Tóth M. 3, Tóth A. 3, Molnár Zs. 3, Szabó D., Demeter 1, Horváth I. Cs.: Mestyán (kapus), Németh P. 2, BARCZA 10, Pethes, Bíró 1, Franka, Giczi. Edző: Bordásné Horváth Marianna.



Bordásné Horváth Marianna: – Végig szoros mérkőzésen a szerencsésebb csapat győzött.