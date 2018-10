Női kézilabda NB II - Három győzelem

VKCSK–Bük 29–28 (14–14)

Ikrény, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: György K., Horváth A.



VKCSK: NAGY Á. – Hoffer 3, CSALA 12, NÉMETH V. 6, KÁRPÁTI 3, Szabó D. 4, PÁR 1. Cs.: Bolla (kapus), Vas, Kellerman, Góman, Balogh-Farkas, Fejes. Edző: Csomor Tibor.



Csomor Tibor: – Büszke vagyok a lányokra, mert csapatként működtek. Nehéz helyzetekben is egymást kisegítve hoztuk a rangadót.



MKC U22–Sárvár 33–22 (17–9)

Mosonmagyaróvár, NB II-es női mérkőzés, 70 néző. V.: Harsányi, Vámosi.



MKC: OLÁH – DOMOKOS 10, Nagy K., Lázár 2, Szalai 3, MÁRCZY 8, Fehér Á. Cs.: Kovács P. 1, Szabó Cs. 2, Varga V. 2, Varga D. 1, Paróczai 2, Fenesi 2. Edző: Balogh Sándor.



Balogh Sándor: – Örülök, hogy sikerült legyőznünk a tavalyi bronzérmest. Jó szellemben kézilabdáztunk, remek volt a kapusteljesítmény is, így ki tudtuk szolgálni közönségünket.



Celldömölk–Vady-Mosonszolnok 24–26 (8–11)

Celldömölk, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Bán-Farkas, Miksó.



Mosonszolnok: Kovács B. – Steiner 3, Lőrincz 6, Tóth A. 1, Liszkai , Molnár D. 2, Veisz 6. Cs.: Bankó (kapus), Drobnitsch 7, Nagy C., Király, Csiszár, Vadász 1, Papp. Edző: Remete Róbert.



Remete Róbert: – Volt pillanat, amikor eldönthettük volna a mérkőzést, ehelyett felhoztuk az ellenfelet, de küzdeni tudásból ismét jelesre vizsgáztunk.