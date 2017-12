Női kézilabda NB II - Egy pont veszteséggel őszi első a Vady-Mosonszolnok

A női NB II Nyugati csoportját vezető Vady-Mosonszolnok csapata.

Nagyszerűen szerepelt az őszi szezonban a Vady-Mosonszolnok csapata, hiszen mindössze egy döntetlent engedélyezett az ellenfeleknek – az Audi-ETO U21 vendégeként játszott 24–24-es döntetlent a csapat –, mindenki mást viszont legyőzött, így a bajnokság felénél három pont előnnyel a tabella élén áll.Remete Róbert edző még idén februárban nehéz örökséget vett át. A korábbi edző, Harta Béla halála után lelkileg mélyponton lévő játékosokkal kezdett dolgozni, de nyártól azért már sokkal könnyebb volt a munka. Ráadásul az eredmények is jöttek, ami jótékony hatással volt a morálra, a hozzáállásra, az edzéslátogatottságra egyaránt.„Több összetevője van ennek a remek félévnek. Egyrészt az a munka, amit elvégeztünk, másrészt pedig a játékosok is nagyon pozitívak voltak végig, alig volt edzésmulasztás, pedig dolgozó, tanuló emberekről van szó" – mondta Remete Róbert, aki korábban az ETO játékosa volt, a legendás Tóth László-féle csapatban szerepelt, egy térdsérülés vetett véget a pályafutásának.

„Élvezem az edzősködést, a mosonszolnoki munka mellett a Hétfő KC-nál az U10-es korosztályt is edzem. Jól érzem magam ebben a szerepben, ráadásul van jó állásom is, Schwechaton dolgozom masszőrként. Ennek ellenére persze nem zárkózom el attól, hogy esetleg edzőként is előbbre lépjek" – fogalmazott Remete Róbert, aki nem zárja ki annak lehetőségét, hogy akár a Vady-Mosonszolnokkal történjen meg ez az előrelépés.

„Mi a pályán igyekszünk mindent megtenni, a többi a vezetőség dolga. Nyilván az ellenfelek fenik ránk a fogunkat, ezért nehéz tavaszra számítok, ugyanakkor nagyon fontos, hogy a közvetlenül mögöttünk álló csapatokat, a másodiktól az ötödik helyig, hazai környezetben fogadhatjuk. Ha ezeken nem botlunk, akkor ami most még csak álom, abból valóság lehet..." – mondta végezetül az edző.