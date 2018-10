Női kézilabda NB II - A Bük nyerte a gólpárbajt, győzött a VKCSK

Balogh Sándor tanítványai a félidőben még két góllal vezettek a jó erőkből álló hazaiak ellen. Lüktető mérkőzést és rengeteg gólt láthatott a közönség. Az MKC-s lányok a találkozó végéig harcban voltak a győzelemért, de a hajrá nem sikerült tökéletesen.



A nagy adok-kapokból végül a tapasztalatnak is köszönhető a büki csapat jött ki jobban, de az utolsó pillanatig küzdő mosonmagyaróvári kézilabdás hölgyeket is dicséret illeti. Az MKC U22-es csapata legközelebb október 21-én vasárnap a Komárom ellen lép pályára az UFM Arénában.



NB II Észak-nyugati csoport, 4. forduló



Büki TK – Mosonmagyaróvári KC U22 37-35 (19-21)



Bük, Városi Sportcsarnok, 100 néző

Jv.: Fábián, Vandróczki



MKC U22: Oláh – DOMOKOS 7, Nagy K. 1, SZALAI 9 (1), Lázár 2 (1), MÁRCZY 12, Fehér Á. 2. Csere: Horváth V. (kapus), Szemes, Fenesi, Szabó Cs. 1, Mészáros E. 1. Edző: Balogh Sándor



Kiállítások: 6 perc, ill., 4 perc

Hétméteresek: 3/2, ill., 4/2



Balogh Sándor: "Ilyen hőfokú mérkőzésekre van szükségünk, mert ezeken tudunk fejlődni. Tanulnunk kell a hibáinkból, mert 35 lőtt góllal nem szabad kikapni. Sajnos az erősségeinkből ezen a mérkőzésen nem tudtunk profitálni. Csak az indulásból szerzett gólok számával lehetek elégedett, de a szélsőjátékunk és az átlövő elleni védekezésünk ma kritikán aluli volt."





Vady-Mosonszolnok–Audi-ETO U22 25–33 (12–16)

Mosonszolnok, NB II-es női mérkőzés, 200 néző. V.: Kovács K., Tóth J.



Mosonszolnok: Kovács B. – Steiner, Lőrincz 2, Tóth A. 1, Liszkai 1, Molnár D. 2, Veisz 5. Cs.: Bankó (kapus), Drobnitsch 10, Nagy C., Csiszár 1, Király 1, Papp 1. Edző: Remete Róbert.



ETO U22: DÁVIDA – HORVÁTH I. 5, Bíró, BARCZA 4, Giczi, Csekő 3, Tóth M. 3. Cs.: Christe, Kiss L. (kapusok), TÓTH A. 5, TÓTH K. 8, MOLNÁR ZS. 4, Demeter 2, Németh N., Szabó K., Polócz. Edző: Bordásné Horváth Marianna.



Remete Róbert: – Az edző készítse fel a csapatát, a játékos játsszon, a néző szurkoljon, ha felcseréljük a szerepeket, borul minden...



Bordásné Horváth Marianna: – Nehézkesen kezdtünk, majd megtalálva saját játékunkat, gyors gólokat szerezve, egymásért küzdve nyertünk.



Széchenyi ESE–Szombathely U22 27–35 (15–17)

Győr, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Tóbiás, Végh.



SZESE: WUNDER – Nagy T. 2, FÁBIÁN 6, VÍGH 7, NÉMETH ZS. 6, Benkovics, Simon L. 1. Cs.: Menyhárt (kapus), Vasvári-Tóth, Karácsony 1, Farkas, Molnár V., Gőcze, Jankovics 2, Pataky 2. Edzők: dr. Simon József, Urbán Nikolett.



Dr. Simon József: – A bajnoki cím megszerzésére esélyes, NB I/B-ből visszajátszó játékosokkal megerősített vendégcsapattal szemben csak egy félidő erejéig tudtuk felvenni a versenyt. Koncentrációban, akaratban nem volt hiány, de a fáradtságból adódó hibákat nem tudtuk kompenzálni.



Komárom–VKCSK 21–28 (9–13)

Komárom, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Bab, Bíró.



VKCSK: NAGY Á. – HOFFER 6, SZABÓ D. 4, CSALA 12, KÁRPÁTI 3, Kellermann 1, Pár. Cs.: Bolla (kapus), Vas 1, Balogh-Farkas 1, Góman, Hai. Edző: Csomor Tibor.



Csomor Tibor: – Németh Veronika betegség miatt hiányzott, az amúgy is szűk keretet át kellett kicsit szervezni, s bár nehezen indult számunkra a mérkőzés, végül biztosan hoztuk a kötelezőt.