Női kézilabda NB I/B - Tíz gólos mosonmagyaróvári győzelem a Kozármisleny ellen

VKCSK–Marcali 25–29 (13–17)

Ikrény, NB I/B-s női mérkőzés, 100 néző. V.: Bátori, Szécsi.



VKCSK: Takács Réka – Csendes 5, Takács Rebeka 9, Mészáros 5, Kárpáti 2, dr. Csupor 1, Rancz 1. Cs.: Bolla (kapus), Szabó D. 2, Németh K., Pár, Nádasdi, Senoha, Németh P., Zsiray. Edző: Csomor Tibor.



Csomor Tibor: – Kritikán aluli játékvezetés mellett ennyi hibával nem lehet mérkőzést nyerni.



Pilisvörösvár–Audi-ETO U18 22–31 (13–15)

Solymár, NB I/B-s női mérkő-zés, 100 néző. V.: Bacs, Váltó.



Audi-ETO U18: RUBINT – IMREI 5, HORVÁTH N. 5, KELLERMANN 6, MOLNÁR V. 2. ÁCS 4, MOHAROS 3. Cs.: KISS L. (kapus), ANDRÓCZKI 2, PAP 3, KISER, KOVÁCS V. 1. Edző: Róth Kálmán.



Róth Kálmán: – Nagy szívvel és komoly csapatjátékkal magabiztos győzelmet arattunk.



EU-FIRE MOSONMAGYARÓVÁR.KOZÁRMISLENY SE 35–25 (17–13)

Mosonmagyaróvár, 900 néző. Jv: Ónodi, Őri



MKC: Dányi – Hajtai 5, Kopecz 2, Bízik B. 3, Horváth B. 7, Gyimesi 1, Töpfner 3. Csere: Csala, Bedő-Farkas, Tilinger 3, Rábai 2, Giricz, Hegedűs 3, Bízik R. 6. Vezetőedző: Bognár Róbert.



Kozármisleny: Gadányi – Fekete 3, Vadász 2, Pukler 3, Rideg, Szemmelrock, Hosszú 3. Csere: Schaffer 3, Szöllősi 1, Ragoncsa 1, Palotás 4 (1), Spán, Halász 3, Tóth T. 2 (1). Vezetőedző: Kovács Tamás.



Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 0/0, ill. 2/2



Teltház előtt fogadta a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club a Kozármislenyt az NB I/B Nyugati csoportjának második fordulójában. Az MKC-s hölgyek meg is hálálták a szurkolók bizalmát, hiszen végig irányítva a találkozót könnyedén nyertek idehaza.



Bognár Róbert tanítványai az első perctől kezdve kezükben tartották a mérkőzést. Negyed óra után, ha nem is tetemes előnnyel, de magabiztosan vezettek, csakúgy, mint a szünetben, amikor 17-13-at mutatott az eredményjelző. A második félidőben ezt még meg is fejelték az MKC-s lányok és folyamatosan növelve a különbséget végül tízzel nyertek.



A csapat legjobbja ezen a meccsen hét góljával, Horváth Bernadett lett, aki boldogan nyilatkozott a találkozó után.



Horváth Bernadett az MKC játékosa: "Nem volt egyszerű mérkőzés, főleg az első félidőben éreztem egy kis feszültséget a csapatban. Nyilván ez annak is volt köszönhető, hogy egy teljesen átalakult kerettel léphettünk pályára, ráadásul először a saját közönségünk előtt a bajnokság során. Ez utóbbit persze nem lesz nehéz megszokni, mert fantasztikus szurkolóink vannak. Ám a védekezésünk nem állt össze a találkozó az elején, a támadás egy picit jobban, de az sem volt hibátlan. Ezeket azért ki kell majd javítanunk a folytatásban."



Bár a végeredmény meggyőző volt, ám a mester nem teljesen elégedett, hiszen még mindig előfordultak olyan hibák, amit nem szeretne látni a lányoktól.



Bognár Róbert az MKC vezetőedzője: "Mindig óvatos vagyok, sokra lehetünk képesek, de csak úgy, ha mindig tiszteljük az ellenfelünket és teljesen odakoncentrálunk a feladatra. Tartottam ettől a mérkőzéstől, hiszen szerintem ez a Kozármisleny a szezon végén ott lesz az első négy csapatba. Az elején meg is mutatták mit tudnak, ráadásul mi rosszul védekeztünk az elején, mindössze nyolc faultunk volt, ami nagyon kevés és nem futottunk eleget. Ha őszinte lehetek, nem is értettem, hogy mitől vezetünk. A szünetben aztán összeállt minden, elkezdtünk futni és könnyű gólokat szereztünk. Ha úgy játszunk később, mint most a második félidőben, az nagy erényünk lehet ebben a mezőnyben."



Kovács Tamás a Kozármisleny vezetőedzője: "Mi úgy érkeztünk ide, hogy meg akarjuk nehezíteni a Mosonmagyaróvár dolgát. Ez az első félidő alatt talán sikerült is, de már akkor is látszott, hogy az ellenfelünk teljesen más sebességet diktál. A második játékrész elején viszont úgy játszottunk, amiért nagyon haragszom a lányaimra, hogy el is dőlt a mérkőzés. Elhúzott az MKC, mi pedig utána már hiába próbáltunk kozmetikázni, késő volt."