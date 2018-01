Női kézilabda NB I/B - Kovacsicz Mónika Mosonmagyaróvár folytatja

A többszörös magyar bajnok, kupagyőztes szélső az NB I/B Keleti csoportjában játszó Szent István SE-től érkezett az MKC-hoz.A 34 éves játékos pályafutása során játszott a Békéscsaba, a Győri Audi ETO KC, a Ferencváros valamint a dán Viborg együttesében is.

„Örülök, hogy itt lehetek és az MKC-t erősíthetem. Mindig is szimpatikus klub volt, ráadásul nekem nagyon közel van a családomhoz is, ami plusz energiát ad. Tudom, hogy fantasztikus szurkolótábora van a csapatnak, alig várom, hogy ezt élőben is megtapasztaljam."