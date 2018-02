Női kézilabda NB I/B - Ivanics Dórával erősít a Mosonmagyaróvár

A válogatott balátlövő Rétságon ismerkedett meg a kézilabdával általános iskolában, majd Vácra és Budaörsre került, amely meghatározó időszaka volt az életének. Ezt követően igazolt Szombathelyre, majd Mosonmagyaróvárra.Ivanics Dóra, az MKC játékosa:

„A pályafutásom szempontjából tudtam, hogy ez jó lehetőség számomra, hiszen egy NB I-be törekvő együttesnél játszhatom. Tudtam, hogy sérültjei is vannak a csapatnak, így remélem ezen a téren is meghálálhatom a bizalmat. Persze egy váltás mindig nehéz, féltem is tőle. Szerencsére azonban a lányok nagy részét ismertem, Horváth Bernadettel együtt is játszottunk korábban Budaörsön. Nagyon kedvesen fogadtak, már a költözködésnél is segítettek pakolni, cipekedni, így nagyon pozitívak az első benyomásaim."