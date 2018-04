Női kézilabda NB I/B - Az NB I a tét Mosonmagyaróváron

A hazai együttes a vesztett pontokat tekintve kettővel áll jobban fő riválisánál, egyetlen vereségét éppen a NEKA vendégeként szenvedték el Bognár Róbert tanítványai. Éppen ezért egymás elleni eredményekben – ha kikapnak az óváriak – az ellenfél lenne a jobb.



Az MKC nem titkolt célja azonban a feljutás, így a rangadót – melyre minden jegy elkelt, viszont az interneten élő streamen is lehet majd követni a találkozót – mindenképpen szeretné megnyerni.



A játékosok közül így várja a rangadót Tilinger Tamara, az EU-Fire Mosonmagyaróvár csapatkapitánya: „Nagyon jó a hangulat a csapatban, nincs nyomás rajtunk. Tudjuk, mik a céljaink, miért edzettünk, küzdöttünk egész évben. Pénteken szeretnénk feltenni az i-re a pontot. Nehéz mérkőzés lesz, de úgy érzem, erős a csapategységünk, amely megállíthatatlanná tesz bennünket. Ehhez hozzájön még a szurkolóink segítsége is."



Flugyik Gergely, a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club vezérszurkolója is bizakodó a találkozó előtt: „Napok óta a NEKA elleni meccsre koncentrálunk. Bízunk a csapatban és tudjuk, mindent megtesznek a lányok a győzelemért. Szeretnénk mi lenni a »plusz egy ember« a pályán, ezért nagy erőkkel készülünk, mi is odatesszük magunkat. A hangszálak, a dobok rendben, a hangulat pedig garantált."