Női kézilabda NB I/B - a Mosonmagyaróvár a Pilisvörösvárt is kipipálta

A solymári mérkőzés sok meglepetést nem tartogatott. Az MKC végig irányítva a találkozót, ezúttal is magabiztosan győzött 36-14-re, így továbbra is százszázalékos teljesítménnyel vezeti a bajnokságot. A mosonmagyaróváriak legjobbja a hat gólig jutó Horváth Bernadett lett.



Bognár Róbert, az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője: "Összességében most mindennel elégedett vagyok, dicséret illeti a csapatot. Százszázalékosan koncentráltak a lányok, jól védekeztek, amiből sok lerohanást tudtunk indítani és gólokat szerezni. Sűrű napok voltak és már mindjárt itt a következő rangadó a Rinyamenti ellen, amelyet hazai közönség előtt szeretnénk legyőzni."



PILISVÖRÖSVÁRI KSK - EU-FIRE Mosonmagyaróvár 14-36 (6-20)



Solymár, PEMÜ Sportcsarnok, 120 néző

Jv.: Kiu, Kiu



MKC: Dányi – HAJTAI 5, Kopecz 1, Hegedüs 2, HORVÁTH B. 6, Gyimesi, Lozsi 3. Csere: Scholtz (kapus), TÓTH M. 4, TÖPFNER 4, Csala 3, Tilinger 3 (2), Bízik R. 2, Giricz 2, Bízik B. 1, Farkas. Vezetőedző: Bognár Róbert