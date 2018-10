Női kézilabda NB I online - Audi ETO-Békéscsaba 46-23

Az ETO kezdi a meccset. Hansené az első gól, a jobb felsőbe vágta be a labdát. 1-0

Kiss véd egy percen belül kétszer is, Brattset lőtt a kettő védés között a túloldalon a kapu fölé.

Most a kapufa is segít Kissnek, ismét az ETO jöhet. Kristiansen talál a kapuba. 5-0.

10. perc

A csabai lövés most nem jut el Kissig, a védelem blokkol. Aztán ide is, oda is támadóhibát fújnak a bírók.