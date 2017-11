Női kézilabda NB I/B - Továbbra is pont nélkül a VKCSK

Pilisvörösvár–EU-Fire Mosonmagyaróvár 14–36 (6–20)

Solymár, NB I/B-s női mérkőzés, 120 néző. V.: Kiu G., Kiu T.



MKC: Dányi – HAJTAI 5, Kopecz 1, Hegedüs 2, HORVÁTH B. 6, Gyimesi, Lozsi 3. Cs.: Scholtz (kapus), TÓTH M. 4, TÖPFNER 4, Csala 3, Tilinger 3/2, Bízik R. 2, Giricz 2, Bízik B. 1, Farkas. Edző: Bognár Róbert.



Bognár Róbert: – Összességében most mindennel elégedett vagyok, dicséret illeti a csapatot. Százszázalékosan koncentráltak a lányok, jól védekeztek, amiből sok lerohanást tudtunk indítani és gólokat szerezni.



VKCSK–NEKA 22–43 (13–21)

Ikrény, NB I/B-s női mérkőzés, 100 néző. V.: Mizsák, Schmidt.



VKCSK: TAKÁCS RÉKA – Németh P. 2, Takács Rebeka 5, Mészáros, Kárpáti, dr. Csupor 3, Rancz 1. Cs.: Balogh (kapus), NÉMETH V. 4, Szabó D. 3, Pár, Németh K. 1, Dakos, Hoffer 3, Zsiray, Vinkelmann. Edző: Csomor Tibor.



Csomor Tibor: – Ha eddig így játszottunk volna, mint most, kevesebb gondunk, s talán több pontunk lenne. A NEKA ellen viszont ez csak erre volt elég, de legalább volt tartásunk, amiért gratulálok a lányoknak.



Audi-ETO U18–Csurgó 36–22 (16–9)

Győr, Audi-aréna, NB I/B-s női mérkőzés, 70 néző. V.: Ónodi, Őri.



Audi-ETO U18: Binó – ANDRÓCZKI 4, HORVÁTH N. 7, KELLERMANN 4, Ács 6, Varga E. 4, Tóth M. 1. Cs.: RUBINT (kapus), Somogyi 2, Imrei 2, Pap M. 1, Molnár V., Szilovics 5. Edző: Róth Kálmán.



Róth Kálmán: – A győzelemnek örülünk, de ez a mérkőzés több hibánkra is rávilágított, amelyeket gyorsan ki kell javítani.