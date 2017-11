Női kézilabda NB I/B - Szekszárdra utazik a Mosonmagyaróvár

A Szekszárd hét mérkőzés után a hatodik a tabellán, négy győzelemmel, két vereséggel és egy döntetlennel. Míg az MKC továbbra is százszázalékos és vezeti a bajnokságot.



Az MKC-nál jelenleg ketten, Scholtz Andrea és Rábai Alexandra küzdenek kisebb megfázással. Előbbi már edzett és valószínűleg játszani is fog Szekszárdon, utóbbinak viszont még kell pár nap a gyógyulásra. Mellettük Horváth Bernadett nem épült még fel teljesen korábbi combsérüléséből. Előfordulhat, hogy a kispadra már leül vasárnap, ugyanakkor, ha nem lesz nagy gond, akkor valószínűleg pihenteti még a vezetőedző.A Szekszárd hét mérkőzés után a hatodik a tabellán, négy győzelemmel, két vereséggel és egy döntetlennel. Míg az MKC továbbra is százszázalékos és vezeti a bajnokságot.



