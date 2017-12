Női kézilabda NB/I B - kikapott a Mosonmagyaróvár

Bognár Róbert, az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője: "Csalódott vagyok. Az egészben az a legrosszabb, hogy 20-20nál mi támadhattunk a győzelemért, és még lövésig sem tudtunk eljutni. Ezután pedig az utolsó másodpercekben még kaptunk egy lerohanás gólt is. Több játékosom teljesítménye csalódás volt a mai meccsen, a rutinosabb emberektől mindenképpen többet vártam. Nem használtuk megfelelően a széleket, és kulcsfontosságú helyzetek hibáztunk el. Remélem ez a pofon kijózanít minket, mert ezzel a vereséggel nehézzé tettük a saját magunk számára a folytatást."

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 200 nézőJv.: Hantos, RózsahegyiNEKA: Magera - Szabó K. 1, Vámos 3 (1), Schatzl 2, Simon A. 3, Vörös 4, Horváth L. 6. Csere: Németh O., Lugosi (kapusok), Zámori 1, Takó, Péter, Kovács N., Szöllősi, Szabó N. 1, Máté. Vezetőedző: Hajdu JánosMKC: Dányi - Töpfner 2, Gyimesi 2, Bízik B. 1, Horváth B. 2, TILINGER 5 (3), Bízik R. 2 (2). Csere: Scholtz (kapus), Hajtai 1, Kopecz 3, Farkas 1, Lozsi 1. Vezetőedző: Bognár RóbertHétméteresek: 1/1 ill. 5/5Kiállítások: 10 perc ill. 12 percMikulás napján rangadó várt az EU-FIRE Mosonmagyaróvárra, amely az NB I/B Nyugati csoportjában a NEKA-val találkozott. Bognár Róbert csapata jól kezdte a mérkőzést, 4-3-as vezetés után azonban fordított a hazai csapat.8-6-ra is vezetett már a NEKA, és ebben a periódusba rendkívül pontatlanná vált az óvári támadójáték. Mindkét oldalon sok volt a hiba, talán a nagyobb tét nyomta rá a bélyegét a játékra. Az első félidőben kevés gól esett, a szünetben 9-8-ra vezetett a hazai csapat.A második félidő feszült hangulatban kezdődött, mindkét oldalon sok volt a kiállítás. 13-10-es előnyt harcolt ki a NEKA, de innen is egyenlített a Mosonmagyaróvár. Sőt több mint 40 perc elteltével a vezetést is visszavette a csapat, 5-4 után 20-19-nél volt megint az MKC-nál az előny. Hiába...Az utolsó percben 20-20-as állásnál Bognár Róbert csapata támadhatott a győzelemért, de gólt nem sikerült szerezni, ráadásul a hazaiak meglódultak és a néhány másodperccel a dudaszó előtt betaláltak. A NEKA óriási csatában 21-20-ra megnyerte a rengeteg bírói hibával tarkított rangadót.Egyik csapat sem játszott jól, ezen a találkozón mindkét oldalon a küzdelem dominált. Fontos megemlíteni azt is, hogy a játékvezetés nem volt méltó ilyen fontos mérkőzéshez, a két bíró mindkét csapat kárára rengeteget tévedett.