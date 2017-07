Női kézilabda NB I/B - Feljutás a cél Mosonmagyaróváron

Az MKC új igazolásai



Bedő-Farkas Veronika (Vác), Dányi Bernadett, Giricz Laura, Lozsi Erna (mindhárman NEKA), Hegedűs Dorottya (Haladás), Horváth Bernadett (Budaörs), Scholtz Andrea (Kisvárda), Tilinger Tamara (Alba Fehérvár), Tóth Melinda (Debrecen).

Ezért sokat tehet az a húsz játékos, aki az első edzésen megjelent tegnap az UFM Arénában. A Mosonmagyaróvár kilenc új igazolással vág neki az idénynek, közöttük fiatalok és rutinos kézilabdázók is vannak. Utóbbi csoportba tartozik Tilinger Tamara , aki az Alba Fehérvártól érkezett, és a csapat egyik vezéregyénisége lehet.„Több dolog szólt amellett, hogy Mosonmagyaróvárra igazoljak. Profi klubhoz kerültem, ahol kiválóak a körülmények, és nem utolsósorban az egyik legjobb barátnőm, Horváth Bernadett is ide írt alá, két év után játszhatunk ismét egy csapatban. Tudjuk, hogy a cél a bajnoki cím megszerzése és ezért mindent meg is fogunk tenni" – mondta Tilinger Tamara.Az idei első tréninget már Bognár Róbert , a csapat új vezetőedzője felügyelte, aki nem ismeretlen az óváriak számára.„Én győri vagyok, de Mosonmagyaróvár a szívem csücske. Sokat köszönhetek a klubnak. Itt kezdtem el az edzői pályafutásomat, a felnőttekkel és az utánpótláscsapatotokkal is dolgoztam korábban. Most visszatértem és remélem, a játékosokkal közösen maradandót alkotunk. Húszfős kerettel vágunk neki a bajnokságnak, és fontos, hogy mindenkire számítok. Csapatban gondolkodom, ez lesz a fő vezérelv" – emelte ki Bognár Róbert.Friss hír a csapat háza tájáról, hogy Kopecz Barbara meghosszabbította szerződését, így ő a jövőben is a mosonmagyaróváriakat erősíti. Rajta kívül több játékos is maradt a klubnál, Gyimesi Kitti például már a negyedik idényét kezdte meg az MKC-nál.Az MKC első edzőmérkőzését a Kispest ellen játssza. A piros-feketék ellen ráadásul rögtön dupláznak Bognár Róbert tanítványai, hiszen augusztus 9-én 11 és 18 órakor is megmérkőzik egymással a két csapat.