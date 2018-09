Női kézilabda NB I - vereséggel kezdte a szezont az MKC

Gyimesi Kittit és Farkas Veronikát is nélkülöznie kellett Bognár Róbertnek az el a kézilabda NB I 1. fordulójában, ahol az EU-FIRE Mosonmagyaróvár a Kisvárdához látogatott. A találkozó elejétől fogva a hazai csapat irányította a játékot, a 10. percre már 5-2-re, a 20.-ra pedig 8-3-ra.



A szünetre ezt az előnyt sikerült is megtartania a kisvárdai gárdának, amelyre végül 9-6-os hazai vezetéssel vonultak a felek. A fordulást követően is hasonló volt a játék képe. Az MKC-s lányok bárhogy is próbálkoztak a kisvárdaiak magabiztosan tartották az előnyüket. A mosonmagyaróváriak végül 19–16-ra maradtak alul a külföldi játékosokkal teletűzdelt Kisvárdával szemben.



Kisvárda Master Good SE - EU-FIRE Mosonmagyaróvár 19-16 (9-6)



Kisvárda, Városi Sportcsarnok, 970 néző

Jv.: Sándor, Szikszay



Kisvárda: Horváth-Pásztor – Orbán, Klikovac 3, Milanovic 1, Hakunova 3, Avdekova 1, Radojevic 4 (1). Csere: Kordowiecka (kapus), Benko 5 (4), De Araujo, Rebicova, Milosevic, Wangimba 1, Dragut 1, Katona. Vezetőedző: Vlatko Djonovic



MKC: SCHOLTZ – Kovacsicz 3, Kopecz 2, Horváth B. 2, Bízik B. 1, Maric, Bízik R., Csere: Gubikova (kapus), Fanton, Vukcevic 1, Hajtai 1, TILINGER 5 (2), Domokos 1, Bardi, Tóth M., Lozsi. Vezetőedző: Bognár Róbert



Hétméteresek: 5/5 ill. 2/2

Kiállítások: 12 ill. 8 perc



Bognár Róbert, az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője: "Egy jó csapat otthonában tudtunk helytállni, ám úgy gondolom több is lehetett volna a mérkőzésben. Keményen küzdöttünk végig, ám kilenc ziccert hagytunk ki fontos szituációkban, így ez eldöntött mindent. 16 dobott góllal az élvonalban nem lehet pontot szerezni. Csalódott azonban nem vagyok, meg is dicsértem a lányokat, mentálisan ugyanis nem éreztem gondot. Megyünk előre és dolgozunk tovább, hogy a későbbiekben sikeresebbek lehessünk.