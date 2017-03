Női kézilabda NB I - Sima Audi ETO győzelem, kikapott a Mosonmagyaróvár a Fraditól

Eredmények:



Győri Audi ETO KC - EUbility Group-Békéscsaba 33-16 (18-7)

FTC-Rail Cargo Hungaria - Mosonmagyaróvár 34-20 (16-11)

Érd - DVSC-TVP 23-19 (8-7)

Alba Fehérvár KC-Kisvárda Master Good 28-23 (12-14)

Siófok KC - Ipress Center-Vác 29-35 (17-20)

Budaörs-Dunaújvárosi Kohász KA 25-33 (13-18)

(18–7)Győr, NB I-es női mérkőzés, 2000 néző. V.: Sándor, Szikszay.Audi-ETO: Grimsbö – Bódi 2, MÖRK 6/3, Görbicz 3, Broch 3, Tomori 2, PUHALÁK 7. Cs.: Kiss É. (kapus), Amorim 4/1, Elghaoui 2, Moharos, GROOT 4/1, Pál, Hudák. Edző: Ambros Martín.Békéscsaba: Triffa – Diószegi 1, Vasileuskaja 2, Gidai, Dukic 1, Kovacevic, Gávai 3. Cs.: Kölcze (kapus), Walfisch 4/1, Vukajlovic 1, Zöldi-Tóth, Mihálffy 3, Bottó 1. Edző: Skaliczki László.Hétméteresek: 6/5, ill. 1/1. Kiállítások: 4, ill. 8 perc.A győri csapat hamar 3–0-ra ellépett, a vendégek edzője már a 4. percben időt kért. A folytatásban is lendületben maradtak a hazaiak, így a különbség fokozatosan nőtt. A nagyszünetre gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés.A második félidőben is maradt a forgatókönyv, a zöld-fehérek továbbra is macska-egér játékot játszottak a csabaiakkal. A vége kiütéses győri siker lett, s ami mindenképpen pozitívum – s biztató a hétvégi Magyar Kupa négyes döntője előtt –, hogy húsz gól alatt tartotta ellenfelét Ambros Martín együttese.Ambros Martín: – Négy nap alatt ez a második meccsünk volt, a hétvégi Magyar Kupára jól szolgálta a felkészülésünket, hiszen ott két nap alatt kell két találkozót kell lejátszanunk.Skaliczki László: – Sajnos nem tudtunk akkora ellenállást kifejteni, mint amekkorát szerettünk volna.(16–11)Budapest, NB I-es női mérkőzés, 300 néző. V.: Hantos, Rózsahegyi.FTC: Szikora – Szarka 2, Szekeres, Snelder 3, Monori 5/1, Faluvégi 3, Kovacsics 4/1. Cs.: Bíró, Suba (kapusok), Szöllősi-Zácsik 2, Szucsánszki 6/2, Mészáros 2, Lukács 2, Pena 1/1, Jovanovic 2, Mód 1. Edző: Elek Gábor.Mosonmagyaróvár: Wéninger – Csala 4, Vukojevic 1, Kopecz 3, Bouti 3/1, Bízik R. 2/2, Bardi. Cs.: Szemerey (kapus), Hajtai 1, Gyimesi 4, Katona, Horváth, Élő 2, Bízik B. Edző: Varga József.Hétméteresek: 7/5, ill. 4/3. Kiállítások: 2, ill. 2 perc.Az MKC szempontjából nem kezdődött fényesen a találkozó, nem úgy, mint a hazaiaknak. Sorra lőtték góljaikat a fővárosiak a találkozó elején, még az MKC-nak tíz perc kellett az első hétméteres találathoz, az első akciógólra pedig még majdnem két percet kellett várni. A szünetben magabiztosan vezetett az FTC.A második félidőben tovább menetelt a Fradi, a különbség pedig egyre csak nőtt.Elek Gábor: – Sokat tudtak játszani a fiatalok, ez mindenképpen pozitívuma a mérkőzésnek.Varga József: – A Bajnokok Ligájában szereplő Ferencváros más szintet képvisel, mint mi, ez meg is látszott.Az Audi-ETO szerdán 18 órakor az Audi-arénában a Békéscsaba együttesét fogadja.A találkozón Hársfalvi és Knedliková nagy valószínűség szerint nem lép pályára, mert mindkét szélső kisebb sérüléssel bajlódik. Ami az esélyeket illeti, a győri csapat toronymagas esélyes, de éppen az MTK ellen bizonyosodott be, hogy nincs olyan, hogy könnyű mérkőzés. A mostani összecsapás egyben főpróba is lesz a hétvégi, kecskeméti Magyar Kupa négyes döntőjére.Szerdán újabb bajnoki vár a mosonmagyaróváriakra, akik ezúttal a fővárosba látogatnak. A 18 órakor kezdődő találkozón az ellenfél a Bajnokok Ligájában vitézkedő Ferencváros lesz.Az NB I második helyezettjével szemben nem lehetnek vérmes reményeik az óváriaknak, akik felkészülési lehetőségként tekinthetnek a hétközi összecsapásra. Annál is inkább, hiszen a Fradi elleni meccset követően négy olyan találkozó vár a Mosonmagyaróvárra, ahol pontot, pontokat lehet szerezni.Sorrendben a Debrecen, az MTK, a Békéscsaba és a Budaörs ellen játszanak a piros-kékek, azaz sűrű és a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú április vár Varga József tanítványaira. Az MKC mestere továbbra sem számíthat Dombi Lucára és Lakatos Ritára, ők tehát nem lesznek ott a pályán.