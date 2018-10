Női kézilabda NB I - Rangadóra készültek Siófokon, sima Audi ETO győzelem lett a vége + nyilatkozatok

A tabella:

Siófok–Audi-ETO 26–35 (10–18)Siófok, NB I-es női mérkőzés, 1300 néző. V.: Horváth P., Marton.Siófok: Solberg – Böhme 6/4, M. González 2, Nze Minko 2, JEZIC 4, Kobetic 4/1, Aoustin 2. Cs.: Dedu (kapus), Hmirova 2, Perianu 1, Drabik, Elghaoui 2, Geiger, Janjusevics 1. Edző: Tor Odvar Moen.Audi-ETO: RIMSBÖ – Bódi 1, Kristiansen 4, GROOT 4/1, BRATTSET 5, AMORIM 6, Görbicz 4/1. Cs.: Kiss É., Leynaud (kapusok), OFTEDAL 5/1, Hansen 2, Knedlíková 3, Puhalák 1, Varga E., Afentaler. Edző: Danyi Gábor.Hétméteresek: 7/5, ill. 3/3. Kiállítások: 4, ill. 8 perc.A Siófok 2–1-nél még vezetett, a folytatásban viszont a címvédő átvette az irányítást, s Grims-bö remeklésének köszönhetően 9–7-es vezetésnél zsinórban négy gólt lőtt. A hazaiak 11 perces gólcsendet produkáltak, hiába kért kétszer is időt Tor Odvar Moen. A szünet után hamar kialakult a 10 gólos különbség (10–20), a folytatásban is elmaradt a nagy csata. Bár a forduló rangadójának titulálták sokan ezt a meccset, ám ezúttal nem volt egy súlycsoportban a két gárda. A zöld-fehérek a vártnál sokkal könnyebb győzelmet arattak.Tor Odvar Moen: – Jól kezdtük a meccset, de utána kihagytunk két hétméterest és több ziccert, amitől feszültté vált a csapat, túl sokat hibázott és a félidő végére szétesett a játékunk, a győriek pedig elhúztak. Próbáltunk küzdeni, de folyamatosan nyomás volt rajtunk és hiányzott az átütő erő is belőlünk.Danyi Gábor: – A Siófok ennél sokkal jobb teljesítményre is képes, nem számítottam ekkora különbségre. Gyors és könnyű gólokat is tudtunk szerezni, ami fontos a játékunkban. A védekezésünk és a kapusteljesítményünk is olyan szinten volt, ami megfelelne egy igazi, jó BL-meccsen is.1. Győri Audi ETO KC 8 8 - - 303-207 16 pont2. FTC-Rail Cargo Hungaria 7 7 - - 237-154 143. Siófok KC 7 5 - 2 210-160 104. Érd HC 6 4 1 1 187-175 95. Kisvárda Master Good SE 6 3 2 1 154-136 86. GVM Europe-Vác 6 4 - 2 183-168 87. Alba Fehérvár KC 6 3 1 2 156-153 78. MTK Budapest 7 2 1 4 190-207 59. Debreceni VSC-Schaeffler 6 2 1 3 164-184 510. Moyra-Budaörs 6 1 1 4 170-206 311. Békéscsabai ENKSE 8 1 1 6 199-282 312. Dunaújvárosi Kohász KA 6 1 - 5 144-172 213. Mosonmagyaróvári KC SE 6 1 - 5 133-165 214. Eszterházy SC 7 - - 7 151-212 0Szerdán 18 órakor a Siófok otthonában lép pályára az Audi-ETO csapata. Kemény meccs vár a győri zöld-fehérekre a Balaton partján, hajrá ETO!A bajnoki címvédőre nem vár könnyű feladat a Balaton partján, hiszen a Siófok a nyáron alaposan megerősítette keretét, túlzás nélkül állítható, hogy gyakorlatilag Bajnokok Ligája-erősségű együttest raktak össze a norvég Tor Odvar Moen edző irányításával.Éppen emiatt az Audi-ETO vezetőedzője, Danyi Gábor nem is számít könnyű találkozóra:

A nevek alapján azt mondhatom, hasonló erősséget képvisel a Siófok, mint mi, komoly fokmérő lesz számunkra ez az összecsapás, komolyabb, mint a hétvégi, Thüringer HC elleni BL-meccs volt. A németországi utazás miatt nem sok időnk maradt felkészülni, gyakorlatilag a kedd állt csak rendelkezésünkre, de ezt tudtuk, nem újdonság számunkra. Ami mellettünk szólhat, hogy a csapategységünk talán jobb, a Siófok sokkal inkább a játékosok egyéni képességeire fókuszál, az dominál a játékukban. Az biztos, nálunk nem lehetnek üresjáratok, hatvan percen keresztül kell koncentrálnunk, s ha újfent csapatként működünk, továbbá a védekezés és a kapusteljesítmény is kimagasló lesz, az felénk billentheti a mérleg nyelvét."

Kulcsmomentum lehet a mérkőzésen az agresszív győri védekezés. Fotó: THC/Facebook

A győriek csupán Tomori Zsuzsannára és az ismét megműtött Nora Mörkre nem számíthatnak, a többiek viszont már fokozatosan térnek vissza a csapatba, ami a meccsek közti pihenőidők elosztásában nagyon fontos tényezőnek számít.