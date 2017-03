Női kézilabda NB I - Rangadó: Fradi-ETO szerda 17.15

Szerdán 17.15 órakor rendezik a női NB I csúcsrangadóját: a Ferencváros a címvédő Audi-ETO-t fogadja (tv: M4 Sport – élő). A győriek hibátlanok, a Fradi viszont csak harmadik, nekik létkérdés lenne a győzelem, de ehhez a győrieknek is lesz egy-két szavuk.Egy Ferencváros elleni mérkőzés mindig többet jelent az Audi-ETO számára egyszerű bajnokinál. Ha a tabellát nézzük, akkor akár még egyet is lehetne érteni azon győri szurkolókkal, akik szerint ez a meccs jelentősen nem befolyásolja a bajnokságot, legalábbis Görbiczék számára. Ugyanakkor ez olyan presztízspárharc, hogy egyszerűen nem fér bele – még ebben a sűrű menetrendben sem –, hogy ezt a hatvan percet ne vegye komolyan Ambros Martín együttese.Ezzel egyébként Ambros Martín , az Audi-ETO vezetőedzője is egyetért, bár az elmúlt években azért pár vereség becsúszott a népligetiektől, talán éppen amiatt, mert a spanyol trénernek időbe telt, míg megértette, miről is szól egy ETO–Fradi mérkőzés. Idén viszont már az őszi találkozó is egyértelmű győri fölényt és 28–19-es Audi-ETO-sikert hozott.„Az elmúlt időszak komoly versenysorozatai miatt nincs időnk külön készülni a Ferencváros elleni mérkőzésre, de a két csapat már amúgy is nagyon jól ismeri egymást. Ez egy különleges mérkőzés lesz az egész bajnoki szezont tekintve mind a játékosok, mind a szurkolók számára, de nehéz is lesz egyben, hiszen idegenben lépünk pályára egy olyan csapat ellen, amely nagyon jól szerepel a Bajnokok Ligájában és a magyar bajnokságban is. Ha ki tudjuk hozni magunkból a maximumot, az összecsapás pedig a kézilabdáról szól majd, akkor meg tudjuk nyerni a mérkőzést. Hozzá kell tenni, hogy a Ferencváros nincs egyszerű helyzetben, hiszen egy esetleges vereség nagyon megnehezítené dolgukat a bajnokságban, de mi ezzel nem foglalkozunk, nem számolgatunk, egyszerűen győzni szeretnénk" – fogalmazott a spanyol szakember.A hétvégi Krim Ljubljana elleni BL-találkozó egyik győri hőse az 57 százalékkal védő Kiss Éva volt. A válogatott hálóőr, aki a közelmúltban hosszabbította meg egy évvel a nyáron lejáró szerződését, úgy érzi, hasonló szellemben kell folytatniuk az FTC ellen.„Ami a Ljubljana elleni találkozót illeti, nagyon jól működött előttem a védekezés, ami nagyban megkönnyítette a dolgomat. Ettől persze még örülök, hogy ennyire jól ment a védés. Nagyon felkészültünk egyébként az ellenfélből, úgy mentünk neki a meccsnek, hogy amit elterveztünk, azt megvalósítjuk. Szerencsére sikerült, s ennek lett eredménye a magabiztos, nagy különbségű győzelem" – kezdte Kiss Éva, aki nehéz mérkőzésre számít a Fradi ellen.„Gyakorlatilag ez olyan, mintha egy újabb BL-meccset játszanánk, vagyis bő egy héten belül három komoly szintű találkozónk lesz. Tisztában vagyunk a mérkőzés jelentőségével, így biztosan mindent beleadunk, hogy győztesen hagyjuk el a pályát. Egyértelműen ez a célunk" – folytatta a kapus, aki nem tudja, hogy a ljubljanai remeklés után újra kezdő lesz-e.„Ez mindig csak kevéssel a meccs előtt dől el, de ez sosem téma köztünk Kari Grimsbővel. Ketten vagyunk a posztra, a feladatunk az, hogy aki lehetőséget kap, védéseivel segítse a csapatot. Nem lesz ez másként a Népligetben sem. Mindegy, mennyit védek, ha szóhoz jutok, szeretnék minél több lövést hárítani" – mondta végezetül Kiss Éva.