Női kézilabda NB I - Marad az első osztály? Eldőlhet a Mosonmagyaróvár sorsa

Varga József, az MKC vezetőedzője: „Amelyik együttes kikap, az reménytelen helyzetbe kerül. Ezt tudják a lányok is, akik ha fegyelmezetten játszanak és betartják azt, amit megbeszéltünk, akkor nyerhetnek. Persze ehhez kellenek a kiemelkedő teljesítmények is, ami Debrecenben megvolt. Remélem, a Budaörs ellen is azt az arcukat mutatják majd a játékosok."



A mérkőzésre minden jegy elkelt.