Női kézilabda NB I - Lendületben az MKC

A gárda játékosai természetesen részvettek a város kiemelkedő eseményén, a Szent István napi ünnepségen, ahol a jótékonykodás mellett az új csapatképeket osztogatták az érdeklődők között. Ebből egyébként, a tervek szerint, az első hazai bajnoki találkozóra kilátogató nézők is kapnak majd egyet ajándékba.A kemény edzések mellett az előkészületi mérkőzéseket is futószalagon játszotta az együttes, amely legközelebb csütörtökön 10 és 17 órakor az UFM Arénában kétszer is megmérkőzik a cseh és szlovák közös bajnokság ötödik helyezettjével, a SHK Veseli gárdájával.Augusztus 27-én, hétfőn 17.30 órakor a „Bicónál" lesz a hagyományos média nyilvános szurkolói ankét, ahol sor kerül a hivatalos csapatbemutatóra. Az első bajnoki találkozóját szeptember 2-án, vasárnap 17 órakor játssza az MKC, s a mérkőzésre, szokás szerint, buszt is szervez a szurkolói egyesület, amelyre még lehet jelentkezni.