Női kézilabda NB I - Két góllal nyert az ETO az FTC ellen, a bajnoki cím sorsa nyitott maradt

10. perc Görbicz ismét hetesből talál a kapuba. 4-5 60. perc Bódi kiejti a labdát. Ismét heten támadnak a ferencvárosiak. Passzívból belemenés... Vége a meccsnek. 59. perc Bódi a szélről. 26-24. Időt kér Elek Gábor 109 másodperccel a vége előtt. Kapus nélkül, hét mezőnyjátékossal támad az FTC. Grimsbö védésével ér véget a támadás. 58. perc Kovacsics lövése a kapufáról száll kapu fölé. 57. perc Passzívban az FTC, Grimsbö szedi össze a blokkról lecsorgó labdát. Bódi kap pocsék labdát: nincs újabb győri gól. 56. perc Bódi lövését védi Bíró. Oftedal góljával végre vezet az ETO. 25-24 55. perc Amorim labdaszerzése után a vezetésért támadhat az ETO. 54. perc Belemenés Grootnál: nem tud egyenlíteni az ETO. Nincs újabb vendéggól, aztán Puhalák cunderezi be a labdát a kapuba a szélről. 24-24 53. perc Knedliková szenvedett bokasérülést a félpályánál, ápolni kell. 52. perc Grimsbö megint bravúrt mutat be. Az indítás után Knedliková sem tud túljárni a kapus eszén: Bíró véd. Pena szerez aztán gólt. 23-24 51. perc Grimsbö véd, Knedliková egyenlít. 23-23 49. perc Kiss Éva beáll, és Pena hetesét kirúgja. Grootot nem lehet megállítani. 22-23 48. perc Pena eredményes hétméteresből. 21-23. Martín kér időt. 47. perc Görbicz góljával ismét csak egy a különbség. 21-22. Háfra harcol ki büntetőt. 46. perc Megint nagyon keményen védekezik az ETO, de van der Heijden mégis betalál. 20-22 45. perc Oftedal lövése a lerohanás végén a kapuban. 19-20. Van der Heijden góljára azonnal válaszol Oftedal. 20-21 44. perc Kovacsics eredményes. 18-20 43. perc Van der Heijden gólt szerez: megint az egyenlítésért kell hajtania az ETO-nak. 18-19 42. perc Grimsbö megint nagyot véd. 41. perc Schatzl mellé lő, Hansen viszont a kapuba pattintja a labdát. 17-18. Ferencvárosi időkérés után folytatódhat a meccs. Grimsbö hetest hárít, aztán büntetőt kap az ETO is. Groot hetese a kapufáról pattan be. 18-18 40. perc Groot töri át a falat és töri meg a gólcsendjét. 16-18 39. perc Oftedal veri meg Szucsánszkit, aztán Bírót is. 15-18 38. perc Pena lövése a kapuban. 14-18 37. perc Oftedal lövését is hárítja Bíró. Broch gyors indulásánál azonban tehetetlen a ferencvárosi kapus. 14-17 36. perc Grimsbö véd nagyot megint. 35. perc Bíró védi Görbicz hetesét. Hornyák eredményes ismét. 13-17 34. perc Hornyák lövése Grimsbö hátáról pattan a kapuba. 13-16 33. perc Grimsbö remekül véd, de utána rosszul indít. 32. perc Jovanovics lövését védi Grimsbö. Oftedal lő a kapuba. 13-15 31. perc A második félidő ferencvárosi támadással és kemény győri védekezéssel kezdődik. 30. perc Kovacsics góljára Knedliková válaszol. 12-15. A félidő egy Grimsbö-védéssel ér véget. 29. perc Faluvégi elhibázza a ziccert, a túloldalon pedig belemenés miatt ér véget a támadás. 28. perc Oftedal talpról. 11-14 27. perc Pena hetest harcol ki, Hansent kiállítják. Van der Heijden értékesíti a büntetőt. 10-14 26. perc Lukács góljával háromra nő az FTC előnye. 10-13. Martín időt kér, és főként arról beszél, hogy nyugalomra van szükség a támadásoknál. 25. perc Broch nem figyel, Bíró indít, Schatzl megindul, és gólt dob. 10-12. Hansen lövése kívülről éri csak a hálót. 24. perc Groot lövését védi Bíró. Háfra ismét betalál. 10-11 23. perc González góljával az előny ismét a győri csapatnál. 10-9. Snelder beállóból egyenlít a túloldalon. 10-10 22. perc Időt kér a Ferencváros edzője, Elek Gábor. Háfra gólt szerez, Althaust kiállítják. 9-9 21. perc Knedliková a kapufát találja el a szélről. 19. perc Kovacsics egyenlít. 8-8. Hetes és kiállítás ismét. Schatzl a kiállított játékos. Görbicz pedig ismét gólt szerez. 9-8 18. perc Labdát szerez az ETO, Görbicz aztán a szélről lövés helyett a túloldalra passzol. A gond az, hogy a túloldalon nem volt győri játékos. 17. perc Broch előtt már csak a kapus áll, de fölé lő a beállós. 16. perc Pena lövését védi bravúrral Grimsbö, aztán Snelder nem engedi elvégezni a kidobást: két perc a büntetés. 15. perc Szerencsével kerül a labda Snelder elé, aki egyből a kapuba lő. 7-7. A túloldalon ismét Hansen talál a kapuba. 8-7 14. perc Hansen pattint a kapuba. 7-6 13. perc Jovanovic szerez gólt. 6-6 12. perc Szucsánszki mellé, aztán Oftedal fölé lő. Oftedal aztán javítana, betör labdástul a hatosig, azonban szabálytalan vele szemben Háfra, így csak kapufát lő. Háfrát kiállítják, Görbicz pedig újhatt büntetőt értékesít. 6-5 11. perc Puhalák ejti a labdát a kapuba. 5-5 10. perc Görbicz ismét hetesből talál a kapuba. 4-5 9. perc Van der Heijden bombája a jobb felsőben. 3-5 8. perc Broch beállóból eredményes, pazar labdát kapott Groottól. 3-4 7. perc Szucsánszki dob gólt. 2-4 6. perc Belemenést fújnak Görbicznél. Másodpercekkel később Görbe labdát szerez a védőfalból kilépve és a kapuig szalad. 2-3 5. perc A győriek csak kapufáig jutnak. A túloldalon van der Heijden értékesíti a büntetőt. 1-3 4. perc Jovanovics átlövése a kapuban. 1-2 3. perc Hetest dobhat az ETO, Görbicz egy lövőcsel után a hálóba lő. 1-1 1. perc Nagyszerű a hangulat az Audi Arénában: az ETO kezdi a meccset. Grott lő, Bíró véd, gyors indítás után Schatzl erdményes. 0-1

BELÉPTETÉSI INFORMÁCIÓK



A mérkőzésre nagyszámú vendégszurkoló érkezik, így a beléptetés és a parkolás nehezebb lehet a szokásosnál.



A rendező klub arra kér minden szurkolót, hogy a találkozóra időben érkezzen a nagyobb fennakadások elkerülése érdekében. Kifejezetten javasolják az ETO Park ingyenes parkolójának használatát és az Audi Aréna Győr gyalogos megközelítését.



A mérkőzés biztonságos lebonyolítása érdekében a vendégszurkolók melletti szektorok beléptetése megváltozik.



Az R és Q szektorok lentről, az E szektor felől közelíthetők meg, a C szektorba pedig csak a sarokbejáraton keresztül lehet belépni.

Zöld-fehér csúcsrangadót rendeznek szerdán Győrben, ahol a szezon egyik kiemelkedő eseményeként az Audi-ETO legnagyobb hazai riválisát, a Ferencváros együttesét fogadja bajnoki döntőnek beillő rangadón az arénában.A 18 órakor kezdődő mérkőzést hatalmas érdeklődés övezi, már hónapokkal ezelőtt minden jegy elkelt. A női mezőny szurkolói számára piros betűs kézilabdaünnep a mai találkozó, ezen ugyanis nagy valószínűséggel eldől a magyar bajnoki cím sorsa. Izgalmakból nem lesz hiány és a forró hangulat is garantált.Mindezzel együtt nagy meglepetés lenne, ha az Audi-ETO hazai pályán nem tudná legyőzni nagy fővárosi riválisát. A visszavágás vágya is fűtheti a hazaiakat, a két csapat őszi csúcsrangadóját ugyanis az FTC-Rail Cargo Hungaria 27–25-re nyerte meg. Azt meg- előzően az FTC bajnokin legutóbb 2015. november 4-én győzte le a győri csapatot (hazai pályán 29–28-ra), kupameccsen 2017. április 2-án nyert a kecskeméti MK-döntőben, hetesekkel 5–3-ra.A papírforma mellett tehát a statisztika is győri sikert ígér.A mérkőzést a Horváth Péter–Marton Balázs játékvezető-páros dirigálja.

Korábban





A győri lányok nagy erőkkel készülnek a címvédésre, melyet hazai környezetben hajthatnak végre május 2-án – a mérkőzéssel kapcsolatban a sérüléséből visszatérő Nycke Grootot, Görbicz Anitát és Danyi Gábort kérdezte a gyorietokc.hu:

Minden bizonnyal a bajnoki címről dönt a címvédő Győri Audi ETO KC és a százszázalékos Ferencváros szerdai rangadója a női kézilabda NB I-ben. Bár a női élvonalban nem rendeznek rájátszást, a 26. forduló után hirdetnek bajnokot, az eredmények eddigi alakulása miatt ez a mérkőzés döntőnek is beillik.A Ferencváros szeptember óta minden meccsét megnyerte, a Győr pedig csak egyszer kapott ki: október 31-én a Népligetben 27-25-re. Ha ez a két csapat a várakozásoknak megfelelően a hátralévő fordulókban sem veszít pontot a többi ellenféllel szemben, az egymás elleni eredmények alapján dől el az aranyérem. Ebben az esetben az FTC-nek a győzelem és a döntetlen mellett az egygólos vereség is megfelelő eredmény.Ha az ETO három vagy több találattal nyer, felé billen a mérleg nyelve, kétgólos győri siker esetén viszont egészen május 23-áig várni kell a bajnokavatással.A versenykiírás szerint ugyanis ha az egymás elleni mérkőzések gólkülönbsége azonos, akkor nem rangsorol az idegenben dobott több gól. Ezt csak kuparendszerű versenyeknél (például a férfi NB I döntőjében) alkalmazzák.Ha két csapatnak ugyanannyi pontja van és az egymás elleni gólkülönbségük nulla, akkor a helyezéseket a gólkülönbség határozza meg, valamennyi mérkőzést figyelembe véve. Jelenleg a Győr 233-as, az FTC pedig 222-es gólkülönbséggel rendelkezik, utóbbi viszont egy találkozóval kevesebbet játszott. Abban az esetben, ha az idény végén a gólkülönbségük is megegyezik, az a csapat kerül előbbre, amelyik az összes mérkőzést figyelembe véve több gólt dobott. Az ETO pillanatnyilag 713, a Ferencváros pedig 693 találatnál jár.A győriek legutóbb 2016 szeptemberében tudták legyőzni a fővárosiakat rendes játékidőben. Azóta háromszor döntetlent játszottak, október végén pedig az FTC nyert. Legutóbb március 31-én találkoztak: a Magyar Kupa elődöntőjében a 25-25-ös eredmény után hétméteresek döntöttek a Győr javára. A Bajnokok Ligája negyeddöntőjéből a Győr kettős győzelemmel jutott tovább, a Ferencváros viszont kettős vereséggel kiesett. Ezt követően a fővárosiak játékosai közül többen is megemlítették, hogy a szezon hajrájához érve mentális fáradtsággal küzdenek, és az orosz Rosztov-Don elleni párharc során látszott is rajtuk, hogy fejben nem voltak tökéletes állapotban.Ehhez képest meglepő, hogy azóta az Érd, a Dunaújváros és a Debrecen elleni bajnoki rangadókat is elsöprő magabiztossággal, nagy fölénnyel nyerték meg, vagyis a vártnál jobb formában utaznak legnagyobb riválisuk otthonába. "Tényleg nagyon jó eredmények születtek, az utóbbi meccsek úgy sikerültek, ahogy terveztük, és a hozzáállás is olyan volt" - nyilatkozta klubja honlapján az FTC irányítója, Kovacsics Anikó, aki 2006-tól tíz évig éppen az ETO-t erősítette. Hozzátette, akkor lehetnek sikeresek, ha nem éreznek nyomást magukon, de azt mindannyian tudják, milyen magas színvonalat képvisel a riválisuk. "Van veszítenivalónk, hiszen a bajnoki címről van szó, másrészt viszont nincs, mert a papírforma alapján szerintem mindenki azt várja, hogy a Győr lesz a bajnok. Remélem, képesek leszünk felszabadultan, a saját stílusunkban egy jó meccset játszani" - fogalmazott.A hazaiak közül Tomori Zsuzsanna és a norvég Nora Mörk hiányzik majd sérülés miatt, a holland Cornelia Nycke Groot minden bizonnyal visszatérhet a pályára. A vendégeknél Szikora Melinda nem játszhat. A szerdán 18 órakor kezdődő rangadóra már hónapokkal ezelőtt minden jegy elkelt.