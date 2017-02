Női kézilabda NB I - Két góllal kapott ki a Mosonmagyaróvár

Dunaújváros–Mosonmagyaróvár 27–25 (12–12)

Dunaújváros, NB I-es női mérkőzés, 500 néző. V.: Nagy F., Túróczy.



Dunaújváros: Oguntoye – Klujber 3, Kovács A. 2, Karnik 1, Cifra 2, SZALAI 5, RÁCZ-VINCZE 5. Cs.: CSAPÓ (kapus), KUDOR 7/4, Hornyák B., Takács D. 1, Grosch 1, Nick, Molnár B. Edző: György László.



Mosonmagyaróvár: Wéninger – Katona 2, Csala, BOUTI 4, DOMBI 7, Kopecz 1, Bízik R. 1/1. Cs.: GERHÁTH 6, Gyimesi 2, Hajtai 2, Bízik B. Edző: Varga József.



Hétméteresek: 6/4, ill. 2/1. Kiállítások: 14, ill. 10 perc.



Az első pár percben elhúzott a hazai csapat, de 4–1-nél aztán magához tért az MKC, mely a 10. percre kiegyenlített. Ezt követően a hazaiak újra két-három góllal vezettek. A 24. percre viszont ismét egyenlő volt az állás (10–10), s a szünetig egyik fél sem tudott előnyt szerezni. A második félidő is hasonlóan folytatódott, a 39. percben aztán a mosonmagyaróváriak vezettek két góllal (16–18). A hajrára kicsit elfáradt az MKC, kijött a két csapat közti erőkülönbség. Összességében nagyot küzdöttek az óvári lányok, de a pontszerzéshez ez is kevésnek bizonyult.



Varga József: – Hatalmasat küzdöttünk, egy kis szerencsével talán pontot is szerezhettünk volna, de sajnos ennyivel volt jobb a hazai együttes.