Női kézilabda NB I - Két év után legyőzte a Fradi a Győri Audi ETO-t - fotók

FTC–Audi-ETO 27–25 (11–11)Budapest, Elek Gyula Aréna, NB I-es női mérkőzés, 1200 néző. V.: Horváth P., Marton.FTC: BÍRÓ – Lukács 1, PENA 8/4, KOVACSICS 8/2, Snelder 2, JOVANOVIC 2, Schatzl 1. Cs.: Szikora (kapus), Szekeres, Mészáros, Márton 1, Van der Heijden, HÁFRA 3, Faluvégi 1. Edző: Elek Gábor.Audi-ETO: Kiss É. – Bódi 1, MÖRK 4, Oftedal 4, Broch 3, AMORIM 5, Görbicz 4/3. Cs.: GRIMSBÖ (kapus), Althaus, Fodor, PUHALÁK 4. Edző: Ambros Martín.Hétméteresek: 6/6, ill. 6/3. Kiállítások: 8, ill. 6 perc.Jól kezdtek a győriek, 4–0-ra, majd 5–1-re is vezettek, de innen felállt a Fradi, s a szünetre már döntetlennel vonulhattak a csapatok. A második játékrészt a hazaiak indították jobban, ezúttal ők húztak el (18–13, 19–14). A címvédő győriek még kiegyenlítettek (21–21), de a végjátékban a Ferencváros maradt higgadtabb, így két év után győzte le ismét a győri csapatot.Elek Gábor: – Hőstettnek gondolom ezt a győzelmet. A második félidő első öt perce kulcsfontosságú volt, igaz, a találkozó első öt perce is lehetett volna, de azt szerencsére sikerült túlélnünk. Ami rendkívüli pozitívum a győzelem mellett, hogy saját nevelésű fiataljaink is kiválóan teljesítettek, és örülök annak, hogy az elmúlt hetek gyengébb védekezései után összeállt a falunk, és mindenki kihozta magából a maximumot. Ambros Martín : – Tudjuk mindannyian, hogy nem könnyű ebben a környezetben játszani, s úgy gondolom, a mérkőzés kulcsa a második félidő első öt perce volt, ahol megadtuk azt az érzést a hazai csapatnak, hogy megnyerhetik a meccset. Nehéz helyzetbe hoztuk magunkat ezzel, sok apró belső és külső körülmény is befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét ezen a magas hőfokú, szoros összecsapáson. Nincs mese, ha a Fradi ellen nyerni akarunk, akkor a hajrát legalább négy- vagy ötgólos előnnyel kell kezdeni. Egyébként jól indult a találkozó, hiszen jól védekeztünk, a támadásaink is sikeresek voltak. Sajnos kevés játékos állt rendelkezésre, s extrateljesítményt követelt a meccs. Kikaptunk, ám hosszú még a bajnokság, kesergésre pedig nincs időnk, hiszen jövő héten fontos mérkőzésünk lesz a Bajnokok Ligájában. Görbicz Anita : – Szerencsére nem történt komolyabb baj a kapussal való ütközésnél. Nagyon nehéz meccsen vagyunk túl, amely sokat kivett a csapatból. Jó érzéssel töltött el, hogy fantasztikus szurkolóink végig kitartottak mellettünk. Szomorkodni nem kell, készülünk a következő feladatra. Yvette Broch : – Rendkívül erősen kezdtük a mérkőzést, amelyet sajnos nem tudtunk folytatni. A Fradi okosan kézilabdázott és ezzel nyert. Mi főleg támadásban hibáztunk sokat.A Ferencváros-Győr rangadók eredményének azért is van kiemelt jelentősége, mert az NB I-ben nincs rájátszás, az alapszakasz után hirdetnek végeredményt.1. FTC-Rail Cargo Hungaria 7 7 - - 226-160 14 pont2. Érd HC 8 7 - 1 248-188 143. Győri Audi ETO KC 7 6 - 1 235-147 124. Váci NKSE 5 4 - 1 165-131 85. Dunaújvárosi Kohász KA 6 3 1 2 170-152 76. Kisvárdai KC 5 3 1 1 135-118 77. Siófok KC 6 3 - 3 165-166 68. Alba Fehérvár KC 6 2 1 3 156-166 59. Budaörs 7 2 1 4 183-203 510. DVSC-TVP 6 2 - 4 142-173 411. Kecskeméti NKSE 7 1 1 5 173-216 312. MTK Budapest 6 - 2 4 138-187 213. Vasas SC 6 - 1 5 125-205 114. Békéscsabai ENKSE 6 - - 6 138-187 0

A kecskeméti fináléban 29-29-es rendes játékidőt követően hétméteresekkel az FTC-Rail Cargo Hungaria nyert, házigazdaként azonban csaknem két éve, 2015. november 4-én tudta legutóbb legyőzni a győrieket tétmérkőzésen.Az M4 Sport hétfői, Sportreggeli című műsorában Danyi Gábor, a Bajnokok Ligájában és a hazai élvonalban is címvédő győriek másodedzője felhívta a figyelmet arra, hogy az NB I-ben nincs rájátszás, az alapszakasz után hirdetnek végeredményt."Ha eddig fontos volt mindenkinek minden pont, akkor azt gondolom, ez most duplán vagy triplán érvényes, hiszen utána nem nagyon van lehetőség a javításra. Biztosan nagy küzdelem várható, hiszen a Fradi-Győr mindig csúcsrangadónak számít" - nyilatkozta a keddi találkozóról a tréner.Elárulta azt is, hogy nagyon jó a kapcsolat a két klub és a játékosok között, a két csapat így szinte tökéletesen ismeri egymást, ezért újdonságokkal, új játékelemekkel egyik sem tud előállni."A motiváltságról, a hozzáállásról sem szabad beszélni, mert ha az a kérdés, ki akarja jobban a győzelmet, akkor baj van. Ezzel egyik oldalon sem lesz gond" - vélekedett.Danyi szerint a pillanatnyi forma dönthet kedden 18 órától az Elek Gyula Arénában, illetve meghatározó tényező lesz, hogy ki tud higgadt maradni, és téthelyzetben a tudása legjavát nyújtani."Mindkét oldalon világsztárok játszanak. Döntő lehet, ki tudja jobban odatenni magát és érvényesíteni az akaratát" - tette hozzá.Az edző hozzáfűzte, nemcsak a Győr-Ferencváros rangadók döntenek a bajnoki cím sorsáról, az Érd, a Siófok, vagy akár a Dunaújváros elleni mérkőzések is nagyban meghatározzák majd, hogy a végső összesítésben ki, hol végez.A sérülések jelenleg inkább a győrieket sújtják, Tomori Zsuzsanna, Anne Mette Hansen, Jana Knedlikova és Cornelia Nycke Groot is hiányzik, míg a fővárosiaknál előreláthatólag mindenki játszhat, ám Szucsánszki Zita és Hornyák Dóra még nincs tökéletes állapotban.Az élvonalban mindkét csapat megnyerte eddigi hat mérkőzését, és a BL-ben is ugyanolyan mutatóval - két győzelem, egy vereség - rendelkeznek.