Női kézilabda NB I - Ismét győzne a Mosonmagyaróvár

Bognár Róbert együttese a múlt héten Egerben megszerezte első győzelmét, így ma megduplázhatja pontjai számát.



„Az idegenben megszerzett pontoknak akkor lesz igazán értékük, ha most hazai környezetben is győzni tudunk. Nagyon nehéz dolgunk lesz, viszont reméljük, telt ház előtt, fantasztikus szurkolótáborunk támogatásával sikerül győzni. Az önbizalmunknak is jót tett, hogy már vannak pontjaink, szeretnénk ezeket tovább gyarapítani" – mondta Bognár Róbert.