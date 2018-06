Női kézilabda NB I - Hosszú kihagyás vár Dányi Bernadettre

Május 11-én és 12-én a női Bajnokok Ligája Final Fourral egy időben rendezték a női junior BL négyes döntőjét is. Ez utóbbin kapott szerepet Dányi Bernadett a magyar korosztályos válogatott tagjaként. A hétvége felemásra sikeredett a MKC fiatal kapusának, aki aranyéremmel térhetett haza Budapestről, de emellett az első Szlovénia, elleni mérkőzésen súlyosan megsérült.



Ekkor még sokan reménykedtek, hogy Dányi megúszta egy keresztszalag húzódással esetleg egy részleges szakadással. Sajnos utóbb kiderült, hogy nagy a baj.



„A legrosszabb forgatókönyv valósult meg. A jobb térdemben az elülső keresztszalag teljesen elszakadt. Egy hete, június 22-én műtöttek. A keresztszalagot teljesen pótolni kellett. A felépülésem sokáig fog tartani, de most már egy kicsit jobban vagyok" – mesélte Dányi Bernadett.



A Mosonmagyaróvár 20 éves kapusára hosszú kihagyás vár. Az már biztos, hogy a szezon első felében nem állhat Bognár Róbert rendelkezésére, ráadásul a sérülés miatt lemarad a vasárnap kezdődő junior világbajnokságról, amit Debrecenben rendeznek.



„Nagyon sajnálom, hogy ki kell hagynom a világbajnokságot. Nagy élmény lett volna hazai pályán szerepelni a válogatottal. Azt nem tudom pontosan megmondani, hogy mennyit kell kihagynom. A legoptimistább jóslatok szerint is minimum hat hónap szünet vár rám. Szeretnék január körül visszatérni, aztán majd meglátjuk milyen gyorsan halad a rehabilitációm."



Dányi Bernadett kiválásával három hadra fogható kapusa maradt az EU-FIRE Mosonmagyaróvárnak. Scholtz Andrea, Oláh Bella és a klub nyári szerzeménye, a szlovák válogatott hálóőre Lucia Gubiková.