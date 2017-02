Női kézilabda NB I - Hibátlanul: Audi-ETO-Vác 33-22

A címvédő Győri Audi ETO KC házigazdaként 11 góllal legyőzte a Vác csapatát a női kézilabda NB I szerdai mérkőzésén. A mezőny legeredményesebb játékosa a váciak jobbátlövője, Hámori Konszuéla volt hat góllal. A hazaiak közül a holland Yvette Broch ötször talált a kapuba. A győriek 13 meccs után is hibátlan teljesítménnyel vezetik a tabellát.30. perc: 33-2127. perc: 31-2018. perc: 28-1512. perc: 25-1210. perc: 23-125. perc: 20-103. perc: 19-101. perc: 17-10- Az első félidő végjátékát az ETO 6-1-re nyerte, a huszadik perc után a Vác mindössze a félidő végén talált be Kiss Éva kapujába.29. perc: 16-827. perc: 15-822. perc: 13-820. perc: 11-8 - váci időkérés18. perc: 10-716. perc: 9-613. perc: 7-512. perc: 7-410. perc: 5-49. perc: 5-38. perc: 4-28. perc: 3-25. perc: 3-12. perc: 1-1Az ETO kezdett.- Az eddig veretlenül menetelő Audi-ETO az 5. helyen álló Vác együttesét fogadja szerdán 17.25 órakor a K&H női kézilabdaligában.Nem sokat pihenhettek a zöld-fehérek, akik nemrég érkeztek meg Dániából, ahol a Bajnokok Ligája középdöntőjének 2. fordulójában győztek. A hétvégi találkozón remek teljesítményt nyújtó Görbicz Anita igazi vezére volt a csapatnak, de többek között Eduarda Amorim és Nora Mörk is kivette a részét a gólgyártásból. Kiss Éva pedig a kapuban parádézott büntetőhárításaival, tehát jó formában várhatja az ETO a szerdai találkozót.

A győriek mérkőzése után a Tatabánya férficsapata EHF-kupa-mérkőzésen lép pályára az Audi-arénában. Ez a találkozó 20.30 órakor kezdődik. Mindkét mérkőzés megtekinthető az Audi-ETO találkozójára érvényes jeggyel, illetve bérlettel.