Női kézilabda NB I - Hazai vereséget szenvedett a Mosonmagyaróvár

Érd legyőzte a Mosonmagyaróvár csapatát a női kézilabda NB I szerdai játéknapján.

Előzmények:

Két és fél hét után újra hazai közönség előtt lép pályára a Mosonmagyaróvár. Az NB I 12. fordulójában szerdán 18 órakor az utóbbi négy szezonban egyaránt bajnoki bronzérmet szerző Érd lesz az óváriak ellenfele.A Mosonmagyaróvár kilenc ponttal a kilencedik helyről várja a folytatást. Varga József együttese az előző fordulóban fontos két ponttal gazdagodott, a Kispest otthonában sikerült győzni. Most jóval keményebb ellenfél következik.Szabó Edina csapata kettős terhelést kap januárban, hiszen a bajnokság mellett az EHF-kupa csoportkörében is helyt kell állnia. Mosonszolnokra egy norvégiai túra után érkeznek az érdiek, akik a Byasen otthonából 35–28-as vereséggel tértek haza.Az érdieknél két korábbi mosonmagyaróvári játékos szerepel. Zeljana Stojak és Kiss Nikolett is az Audi-ETO és az Érd közötti együttműködés keretében került új állomáshelyére, ami érzékenyen érintette az óvári csapatot. A két kézis várhatóan ma is szerepet kap, ugyanakkor a hazaiak Horváth Petra és Lakatos Rita nélkül várják a mérkőzést.Az biztos, az Érd sokkal esélyesebb, mint a Mosonmagyaróvár, de a rengeteg utazás és a heti két meccs sokat kivesz egy csapatból. Ezt használhatják ki Dombi Lucáék.