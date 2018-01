Női kézilabda NB I - Görbicz Anita kétezredik gólja - Az Audi-ETO simán nyert a Vác ellen Győrben - fotók

Audi-ETO–Vác 39–25 (17–8)Győr, Audi-aréna, NB I-es női mérkőzés, 4125 néző. V.: Hantos, Rózsahegyi.Audi-ETO: Grimsbö – KNEDLIKOVÁ 6, Mörk 1, Oftedal 3, BROCH 2, Amorim 3, GÖRBICZ 5/1. Cs.: Binó (kapus), Bódi 2, Puhalák 3, Tomori 3, Groot 4, Fodor 3, Afentáler 2, Pál 1, Szilovics 1. Edző: Ambros Martín.Vác: Arenhart – Jovetic 1, Barján 3, LAKATOS 3, Helembai 1, DE SOUZA 9/3, Radosavljevic 3. Cs.: Suba (kapus), Kovács P., Hámori, Szondi 3, Szamoránsky P., Hornyák 1, Diószegi 1, Kácsor, Sziráki. Edző: Szilágyi Zoltán.Hétméteresek: 3/1, ill. 3/3. Kiállítások: 2, ill. 6 perc.Görbicz: kétezer!KézilabdaMunkatársunktólA címvédő Győri női kézilabdacsapat simán legyőzte a Vácot a női NB I vasárnapi játéknapján.A vendégek szereztek vezetést, a győriek csak az 5. percben lőtték első góljukat, amit még négy követett zsinórban. A félidő közepéig tartotta magát a váci alakulat (7–4). Ekkor pár percre „befagyott" az eredményjelző, viszont három újabb győri találattal ismét megléptek a hazaiak.A játékrész második fele pedig már egyértelműen a zöld-fehéreké volt, így már a szünetre megnyugtatóvá vált a különbség. A második harminc percben az első öt percet ugyanúgy 5–1-gyel kezdte az Audi-ETO, mint az elsőt.Innentől kezdve pedig szépen fokozatosan nyílt ki az olló, úgy is, hogy a játékrész jó részében Ambros Martín – Bódival kiegészítve – a jövő csapatát szerepeltette. Ekkor a Binó – Bódi, Afentáler, Pál, Puhalák, Szilovics, Fodor hetes volt a pályán. Ambros Martín : – Az első félidőben jól működött a nyitott védekezésünk, s ez megteremtette a lehetőségeket a támadásokhoz is. Még nem vagyunk a legjobb erőben, újra fel kell venni a hosszabb szünet után a ritmust. Ebben segít, hogy sérültjeink egy része már visszatért, s nagy valószínűséggel a jövő héten Anne Mette Hansen és Kiss Éva is pályára léphet.Szilágyi Zoltán: – Nagyon bátortalanul kezdtünk, s ez rányomta bélyegét az első félidő első felére. A szünet után bizonyos időszakokban megmutattuk, hogy nagyobb ellenállást is ki tudunk fejteni a BL-győztes otthonában.1. FTC-Rail Cargo Hungaria 10 10 - - 316-236 20 pont2. Győri Audi ETO KC 10 9 - 1 334-220 183. Érd HC 11 9 - 2 334-267 184. Siófok KC 10 7 - 3 302-271 145. GVM Europe-Vác 9 6 - 3 281-251 126. Dunaújvárosi Kohász KA 10 5 1 4 268-251 117. Alba Fehérvár KC 10 4 2 4 281-269 108. Budaörs 11 4 1 6 299-313 99. DVSC-TVP 10 4 - 6 244-279 810. Kisvárdai KC 9 3 1 5 229-231 711. MTK Budapest 10 1 3 6 259-307 512. Kecskeméti NKSE 10 2 1 7 248-318 513. Vasas SC 10 1 1 8 215-329 314. Békéscsabai ENKSE 10 - - 10 238-306 0Vasárnap 18 órakor a Vácot látják vendégül a címvédő zöld-fehérek. A klub honlapján (gyorietokc.hu) Bódi Bernadett elmondta: "Jó lesz végre hazai közönség előtt pályára lépni, igaz, még nem vagyunk a legfrissebbek, de úgy gondolom, napról napra egyre jobb formában leszünk."A csapatkapitány, Görbicz Anita elmondta, eleinte nehéz volt visszarázódni a rendes kerékvágásba, de azóta töretlen lendülettel készül a csapat az előttük álló kihívásokra. Danyi Gábor másodedző is hasonlóképp vélekedett: "nagyon jó érzés, hogy újra együtt vagyunk és majdnem teljes a csapat."