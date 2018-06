Női kézilabda NB I - Európa-bajnok kézilabdázót igazolt a Mosonmagyaróvár

Bővül, s a remények szerint minőségileg is jelentősen javul az MKC kerete, amelybe a három 18 éves tehetséges fiatal, Szalai Zsuzsanna, Domokos Dalma és Márczy Tekla után előbb az ETO-val BL-t és magyar bajnokságot nyert, junior válogatott átlövő Hudák Emma, majd pedig a szlovák válogatott kapusa, Lucia Gubikova került be új játékosként.amely a döntőben Norvégia ellen diadalmaskodott. A 26 esztendős, 183 cm magas beállós,korábban a Buducsnoszt Podgorica, az Érd, a Vác és a Valcea játékosa volt. Az NB I-ben és a Magyar Kupában 168 mérkőzésen 226 gólt szerzett, hat szezonon keresztül szerepelt a magyar első osztályban - közölte a klub Az egyébként magyarul is kiválóan beszélő játékos hatékony triót alkothat védekezésben és támadásban egyaránt, a magyar válogatott Horváth Bernadettel és az egyre érettebben kézilabdázó Bardi Fruzsinával.A külföldi játékosok szerződése természetesen csak az NB I-be történő nevezés után léphet érvénybe, amit legkésőbb június 30-ig kell megtennie a klub vezetésének.