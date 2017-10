Női kézilabda NB I - Érd-Audi ETO szerda 19 óra

A zöld-fehérek a hétvégén a dán Midtjyllandot verték viszonylag könnyedén a Bajnokok Ligája-csoportkör nyitányán, s hétvégén ismét nehéz BL-meccs és egy hosszú bretagne-i utazás vár majd Ambros Martín tanítványaira.Közben pedig idehaza játszik rangadót a csapat, melynek hálóőre, Kiss Éva remek formában és optimistán várja az összecsapást.

„Nagyon örülök, hogy ilyen jól ment legutóbb a védés, s azon vagyok, hogy ezt a formát átmentsem a következő mérkőzésekre is. Persze azért a jó védekezés is kellett ahhoz, hogy nekem így sikerüljön a dánok elleni meccs, mely a végeredmény ellenére nem volt olyan könnyű találkozó. Várhatóan most sem lesz egyszerű dolgunk, az Érd különösen hazai pályán elég veszélyes ellenfél, ennek ellenére természetesen győzni megyünk hozzájuk. Összességében azért nem rossz, hogy ilyen meccsek vannak a bajnokságban is, mely évről évre egyre magasabb színvonalú. Az ilyen rangadókkal lehet a legjobban felkészülni a Bajnokok Ligája összecsapásaira" – fogalmazott Kiss Éva.

A pontvadászatban eddig mindkét csapat veretlen, a felkészülési időszakának végén pedig már összemérte erejét a két együttes, akkor szoros csatában a házigazda győriek diadalmaskodtak