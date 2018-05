Női kézilabda NB I - Eldőlhet a bajnoki cím, Görbicz Anitáék készen állnak a Fradi ellen - videó

A győri lányok nagy erőkkel készülnek a címvédésre, melyet hazai környezetben hajthatnak végre május 2-án – a mérkőzéssel kapcsolatban a sérüléséből visszatérő Nycke Grootot, Görbicz Anitát és Danyi Gábort kérdezte a gyorietokc.hu:

Minden bizonnyal a bajnoki címről dönt a címvédő Győri Audi ETO KC és a százszázalékos Ferencváros szerdai rangadója a női kézilabda NB I-ben. Bár a női élvonalban nem rendeznek rájátszást, a 26. forduló után hirdetnek bajnokot, az eredmények eddigi alakulása miatt ez a mérkőzés döntőnek is beillik.A Ferencváros szeptember óta minden meccsét megnyerte, a Győr pedig csak egyszer kapott ki: október 31-én a Népligetben 27-25-re. Ha ez a két csapat a várakozásoknak megfelelően a hátralévő fordulókban sem veszít pontot a többi ellenféllel szemben, az egymás elleni eredmények alapján dől el az aranyérem. Ebben az esetben az FTC-nek a győzelem és a döntetlen mellett az egygólos vereség is megfelelő eredmény.Ha az ETO három vagy több találattal nyer, felé billen a mérleg nyelve, kétgólos győri siker esetén viszont egészen május 23-áig várni kell a bajnokavatással.A versenykiírás szerint ugyanis ha az egymás elleni mérkőzések gólkülönbsége azonos, akkor nem rangsorol az idegenben dobott több gól. Ezt csak kuparendszerű versenyeknél (például a férfi NB I döntőjében) alkalmazzák.Ha két csapatnak ugyanannyi pontja van és az egymás elleni gólkülönbségük nulla, akkor a helyezéseket a gólkülönbség határozza meg, valamennyi mérkőzést figyelembe véve. Jelenleg a Győr 233-as, az FTC pedig 222-es gólkülönbséggel rendelkezik, utóbbi viszont egy találkozóval kevesebbet játszott. Abban az esetben, ha az idény végén a gólkülönbségük is megegyezik, az a csapat kerül előbbre, amelyik az összes mérkőzést figyelembe véve több gólt dobott. Az ETO pillanatnyilag 713, a Ferencváros pedig 693 találatnál jár.A győriek legutóbb 2016 szeptemberében tudták legyőzni a fővárosiakat rendes játékidőben. Azóta háromszor döntetlent játszottak, október végén pedig az FTC nyert. Legutóbb március 31-én találkoztak: a Magyar Kupa elődöntőjében a 25-25-ös eredmény után hétméteresek döntöttek a Győr javára. A Bajnokok Ligája negyeddöntőjéből a Győr kettős győzelemmel jutott tovább, a Ferencváros viszont kettős vereséggel kiesett. Ezt követően a fővárosiak játékosai közül többen is megemlítették, hogy a szezon hajrájához érve mentális fáradtsággal küzdenek, és az orosz Rosztov-Don elleni párharc során látszott is rajtuk, hogy fejben nem voltak tökéletes állapotban.Ehhez képest meglepő, hogy azóta az Érd, a Dunaújváros és a Debrecen elleni bajnoki rangadókat is elsöprő magabiztossággal, nagy fölénnyel nyerték meg, vagyis a vártnál jobb formában utaznak legnagyobb riválisuk otthonába. "Tényleg nagyon jó eredmények születtek, az utóbbi meccsek úgy sikerültek, ahogy terveztük, és a hozzáállás is olyan volt" - nyilatkozta klubja honlapján az FTC irányítója, Kovacsics Anikó, aki 2006-tól tíz évig éppen az ETO-t erősítette. Hozzátette, akkor lehetnek sikeresek, ha nem éreznek nyomást magukon, de azt mindannyian tudják, milyen magas színvonalat képvisel a riválisuk. "Van veszítenivalónk, hiszen a bajnoki címről van szó, másrészt viszont nincs, mert a papírforma alapján szerintem mindenki azt várja, hogy a Győr lesz a bajnok. Remélem, képesek leszünk felszabadultan, a saját stílusunkban egy jó meccset játszani" - fogalmazott.A hazaiak közül Tomori Zsuzsanna és a norvég Nora Mörk hiányzik majd sérülés miatt, a holland Cornelia Nycke Groot minden bizonnyal visszatérhet a pályára. A vendégeknél Szikora Melinda nem játszhat. A szerdán 18 órakor kezdődő rangadóra már hónapokkal ezelőtt minden jegy elkelt.