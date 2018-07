Női kézilabda NB I - Edzésbe állt az újonc Mosonmagyaróvár

A csapat nyolcadik embere, a szurkolótábor száz bérletet kap a mosonmagyaróvári klub vezetőségétől. Fotó: mkcse.hu

Az első edzést nagy várakozás előzte meg, hiszen a nyári szünet után most találkoztak először a csapattagok, ráadásul hét új játékos is érkezett az MKC keretébe.Irene Fanton, Lucia Gubiková, Sara Vukcevic, Hudák Emma, Domokos Dalma és Márczy Tekla is edzésbe állt. Az újak közül egyedül Zana Maric nem húzott szerelést, de szerencsére ennek nem sérülés volt az oka. A horvát átlövő szerdán délután landolt a schwechati repülőtéren, Bognár Róbert pedig nem akarta rögtön bedobni őt a mély vízbe.Az MKC az új igazolásokat tegnap a szezonnyitó sajtótájékoztatón mutatatta be az érdeklődőknek. Az eseményen ott volt a klub utánpótlásából felkerülő Szalai Zsuzsanna és a csapatkapitány Tilinger Tamara is.



Jókedvűen tértünk vissza a nyári szünetről, bár kicsit még pihentünk volna. Az előző szezonban igazi csapatként funkcionáltunk és ez fontos lesz most is. Biztos vagyok benne, hogy az új játékosok is be tudnak épülni, ebben segíteni fogjuk őket. Kemény lesz a felkészülés, és nagyon várjuk a szezon kezdetét. Igyekszünk az új idényben is sok örömet szerezni kiváló szurkolótáborunknak"

– mondta Tilinger Tamara.„Életük legkeményebb felkészülése vár a lányokra, ezt már most megígérhetem – vette át a szót Bognár Róbert, a Mosonmagyaróvár vezetőedzője. – Kollégáimmal olyan felkészülést állítottunk össze, ami mindenkit megizzaszt, de az NB I-nek csak így lehet nekimenni. Szeretném, ha a szezonunk nem arról szólna, hogy számolgatjuk, hány pont kell a bennmaradáshoz. Megcélozzuk a középmezőnyt, amihez adott a játékoskeret. Azt megígérhetem, hogy minden csapatnak kellemetlen ellenfelei leszünk, és senki ellen sem hátrálunk meg."A klub elnöke, Horváth Cs. Attila elmondta: az EU-Fire Mosonmagyaróvár a következő szezonban Adidas felszerelésben lép pályára, erről már meg is egyeztek a világ egyik legnagyobb sportszergyártó cégével. Emellett az óvári kézicsapat új honlapját is bemutatták, ami néhány héten belül elérhető lesz és persze szó esett a gárdát jóban-rosszban támogató drukkerekről is.

A csapatnak elképesztő szurkolói vannak. Hálánk jeléül szeretnék átadni száz darab, az új szezonra szóló bérletet a Mosonmagyaróvári Kézilabda Szurkolók Egyesületének. Az UFM-aréna már az előző szezonban is félelmetes helyszín volt, és ezt idén még fokozni szeretnénk"

– ismertette terveit a klub elnöke.A szurkolókat Vitéz Péter képviselte a szezonnyitó sajtótájékoztatón, aki elmondta: több társával egyetemben dolgoznak egy bevonulózenén, amit hamarosan be is mutatnak. Terveik szerint a szezonban minden meccsre elkísérik a csapatot, és természetesen ott lesznek majd a felkészülési találkozókon is.A mosonmagyaróvári kézilabdás hölgyek tegnap délután csapatépítő kenutúrán vettek részt. Pénteken és szombaton már a futóedzéseké a főszerep. Jövő hétfőtől pedig beindul a nagyüzem: napi két edzéssel készül a csapat a szeptember elején rajtoló szezonra.