Női kézilabda NB I - Döcögős kezdés után simán nyert a Fradi Mosonmagyaróváron - fotók

Egy év kihagyás után rendeztek ismét NB I-es bajnokit Mosonmagyaróváron, így nem csoda, hogy nagy érdeklődés, telt ház és remek hangulat várta a csapatok az UFM Arénában.Az NB I második fordulójában a tavalyi ezüstérmes FTC-t fogadta az elsőoszályba visszajutó MKC. A mérkőzés előtt a Pro Urbe díjas Horváth László köszöntötték, és a résztvevők megemlékeztek a héten elhunyt Cseh Zsoltról is.A hazai csapatból héten nem állhattak Bognár Róbert rendelkezésére, Farkas Veronika, Bízik Réka, Kovacsicz Mónika, Gyimesi Kitti, Dányi Bernadett, Hudák Emma és Domokos Dalma is sérülés miatt hiányzott.A kulcsemberek elvesztése nem látszódott az első percekben a mosonmagyaróváriakon, akik meglepték a Ferencváros és a 9. percben már 4-1-re vezettek. Elek Gábor időkérés helyrebillentette a fővárosiakat, akik előbb szépítettek, majd Schatzl három gyors gólja révén megfordították a mérkőzést (4-5). Ezt követően a vendégeknek feljavult a védekezésük, ennek eredményeképpen pedig az MKC 11 percen keresztül nem tudott gólt szerezni. A Fradi magabiztos előnyt szedett össze a félidő végére, 30 perc után 13-7-re vezettek a zöld-fehérek.A második félidőben nem változott a játék képe, így végül a Ferencváros magabiztos 24-13-as győzelmet aratott.UFM Aréna, 1200 nézőJv.: Őri, PozdenaMKC: GUBIKOVÁ – Lozsi, Maric 2 (1), Horváth B. 1, Fanton, Kopecz 2, Tóth M. 1. Csere: Scholtz (kapus), Tilinger 2 (2), Bízik B., Vukcevic, Szalai 1, Hajtai 2, Márczy 1, Bardi 1. Vezetőedző: Bognár RóbertFTC: BÍRÓ – Faluvégi, Háfra N. 1, Malovic 3, Snelder 3, Kovacsics 2, SCHATZL 6. Csere: Lukács 3, Pena 1, Hornyák 1, Mészáros 1, Farkas, Márton 3. Vezetőedző: Elek GáborHétméteresek: 3/3, ill. -Kiállítások: 4 perc, ill. 8 perc„Sikerült meglepnünk a Fradit a mérkőzés elején, de ma csak ennyire futott az erőnkből. A védekezésünk és a kapusteljesítmény rendben volt, a támadásaink viszont nem jöttek be. Ma több játékosnak is lehetősége volt bizonyítani, hogy ott a helye a csapatban, de ezzel nem sokan éltek. Sajnos ma is kiderült, hogy nincs meg mindenkiben a gyilkos ösztön."Kicsit belealudtunk a mérkőzés elejébe, de viszonylag hamar úrrá tudtunk lenni a káoszon. A védekezésünk jól működött, a 13 kapott gól magáért beszél, de támadásban többet várok a lányoktól. Sok ziccert hibáztunk, ebben mindenképpen javulnunk kell."1. Győri Audi ETO KC 2 2 - - 83-56 4 pont2. FTC-Rail Cargo Hungaria 2 2 - - 59-38 43. Siófok KC 1 1 - - 35-18 24. GVM Europe-Vác 1 1 - - 29-24 25. Érd HC 1 1 - - 33-28 26. Kisvárda Master Good SE 1 1 - - 19-16 27. Debreceni VSC-Schaeffler 2 1 - 1 55-60 28. Békéscsabai ENKSE 2 1 - 1 56-66 29. Dunaújvárosi Kohász KA 1 - - 1 24-29 010. Eszterházy SC 1 - - 1 28-33 011. MTK Budapest 1 - - 1 25-35 012. Alba Fehérvár KC 1 - - 1 26-38 013. Mosonmagyaróvári KC SE 2 - - 2 29-43 014. Moyra-Budaörs 2 - - 2 59-76 0

Korábban írtuk:

Tanulságos mérkőzést játszott a mosonmagyaróvári csapat a bajnokság első fordulójában Kisvárdán. Az egyértelműen bebizonyosodott, hogy a védekezésben tudnak első osztályú szinten kézilabdázni, de az is kiderült, hogy a támadójátékban már nem lehet ennyit rontani.

Hiányérzetem van, véleményem szerint csak a tudásunk ötven-hatvan százalékát nyújtottuk. Több helyen elhangzott már, hogy az elvárt szinten védekeztünk, hiszen a tizenkilenc kapott gól valóban elfogadható idegenben, főként egy ilyen, válogatottszintű átlövőket és beállókat felvonultató csapat ellen. A küzdőszellemmel, az akarattal nem volt probléma, de nálunk még nem vette fel mindenki ennek az osztálynak a ritmusát. Nekünk pedig valamennyi játékosunkra szükségünk van ahhoz, hogy eredményesek legyünk"

– kezdte Bognár Róbert , az MKC vezetőedzője.Elég sok sérülés sújtja a csapatot, az állapotukról is beszámolt a szakember:

A Kisvárda ellen a belső combjában részleges szakadást szenvedett Bízik Réka vélhetően kiesett néhány hétre. Gyimesi Kitti sarokgyulladása esetében pedig attól függ a gyógyulás, hogy a szervezete hogyan reagál majd a gyógyszerekre. Farkas Veronika vádlijában nincsen szakadás, így ő a jövő héten már vélhetően tud játszani. Alapembereket kell pótolnunk és ez nyilvánvalóan hátráltat bennünket, panaszkodni azonban nem szeretnék."

Az FTC elleni esélyekről így nyilatkozott Bognár Róbert: „Viszonylag rövid volt a hetünk, hiszen hétfőn pihenőnapot kaptak a lányok, pénteken pedig már ismét bajnoki mérkőzésünk lesz. Kielemeztük a Kisvárda elleni találkozót és nagy hangsúlyt fektetünk a frissítésre. Az edzéseken sokat gyakoroltuk a támadások előkészítését és befejezését, valamint a beálló körüli védekezést. Próbáljuk kijavítani a hibáinkat, hogy minél tovább tartani tudjuk a lépést a BL-résztvevő fővárosiakkal. Az eredményt illetően nem lehetnek illúzióink, de olyan tartással és úgy akarunk harcolni, hogy megfeleljünk önmagunknak és a szurkolóinknak. Tudjuk, hogy minden jegy elfogyott az FTC elleni mérkőzésre, ezért emlékezetessé szeretnénk tenni a hazai bemutatkozásunkat az élvonalban."