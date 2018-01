Női kézilabda NB I - Békéscsabán az Audi-ETO - Meccsnap szerda 18 óra

A BL-középdöntő programja



1. forduló, január 26., péntek, 19.30 óra: CSM Bucuresti–Audi-ETO

2. forduló, február 5., hétfő, 19 óra: Audi-ETO KC–Nyköbing

3. forduló, február 10., szombat, 19 óra: Krim Ljubljana–Audi-ETO

4. forduló, febuár 26., hétfő, 19 óra: Audi-ETO–CSM Bucuresti

5. forduló, március 3., szombat, 13.30 óra: Nyköbing–Audi-ETO

6. forduló, március 10., szombat, 17.30 óra: Audi-ETO–Krim Ljubljana.



Innen folytatják

1. CSM Bucuresti (román) 6 pont

2. Audi-ETO 6

3. Rosztov-Don (orosz) 4

4. Nyköbing (dán) 4

5. Krim Ljubljana (szlovén) 2

6. Midtjylland (dán) 2

A sereghajtó viharsarkiak hétvégén szerezték meg első győzelmüket, viszont ezúttal a győriek a találkozó toronymagas esélyesei.Sűrű időszak veszi kezdetét a győriek számára, hiszen pénteken és hétfőn is újabb bajnoki vár a csapatra – holnapután az MTK, míg a jövő hét első napján a Budaörs látogat az Audi-arénába –, majd január 26-án megkezdi a Bajnokok Ligája-középdöntőt a sorozat címvédője.Teljessé vált egyébként a BL második körének programja. Öt meccs időpontja már eddig is tudott volt, most eldőlt, hogy a zöld-fehérek a Nyköbing elleni idegenbeli mérkőzésüket március 3-án 13.30 órai kezdettel játsszák le.